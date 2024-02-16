Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow СБУ разоблачила "спящего агента", который сливал РФ данные об обороне Киева arrow

СБУ разоблачила "спящего агента", который сливал РФ данные об обороне Киева

16 февраля 2024 11:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ разоблачила "спящего агента", который сливал РФ данные об обороне Киева
Агент ФСБ. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "спящего" агента российской Федеральной службы безопасности. В начале полномасштабной войны мужчина передавал информацию врагу для прорыва обороны столицы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 16 февраля.

В Киеве задержан агент ФСБ

По данным правоохранителей, в течение февраля-марта 2022 агент выполнял задачи по выявлению мест базирования украинских защитников, которые обороняли Киев.

В первую очередь россиян интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ в городе и окрестностях.

Для сбора разведданных мужчина в промежутках между комендантским часом обходил улицы Киева и пытался скрыто зафиксировать максимум локаций защитников.

null
Правоохранители пришли к агенту ФСБ. Фото: СБУ

"Оккупанты надеялись идентифицировать боевые позиции украинских спецназовцев, чтобы нанести по ним прицельные воздушные удары", — рассказали в СБУ.

Однако когда россияне поняли, что захватить Киев им не удастся, агент ФСБ надолго "залег на дно", чтобы избежать разоблачения.

Позже он получил новые задачи от российского "куратора" — должен был распространять в соцсетях пропаганду. В постах мужчина восхвалял РФ и призвал к захвату столицы.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами деятельности на пользу врага.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по четырем статьям — ему грозит пожизненное заключение.

null
Скриншот поста СБУ
null
Скриншот поста СБУ

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину. Он сдавал российским захватчикам месторасположение украинских военных.

Также мы писали, что в Одессе будут судить российского агента, подозреваемого в сотрудничестве с РФ. Он следил за местоположениями и оружием Сил обороны, после чего передавал информации врагу для корректировки ударов.

СБУ
Киев
шпионаж
ФСБ
Коллаборант
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме