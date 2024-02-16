СБУ разоблачила "спящего агента", который сливал РФ данные об обороне Киева

Агент ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "спящего" агента российской Федеральной службы безопасности. В начале полномасштабной войны мужчина передавал информацию врагу для прорыва обороны столицы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 16 февраля.

В Киеве задержан агент ФСБ

По данным правоохранителей, в течение февраля-марта 2022 агент выполнял задачи по выявлению мест базирования украинских защитников, которые обороняли Киев.

В первую очередь россиян интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ в городе и окрестностях.

Для сбора разведданных мужчина в промежутках между комендантским часом обходил улицы Киева и пытался скрыто зафиксировать максимум локаций защитников.

Правоохранители пришли к агенту ФСБ. Фото: СБУ

"Оккупанты надеялись идентифицировать боевые позиции украинских спецназовцев, чтобы нанести по ним прицельные воздушные удары", — рассказали в СБУ.

Однако когда россияне поняли, что захватить Киев им не удастся, агент ФСБ надолго "залег на дно", чтобы избежать разоблачения.

Позже он получил новые задачи от российского "куратора" — должен был распространять в соцсетях пропаганду. В постах мужчина восхвалял РФ и призвал к захвату столицы.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами деятельности на пользу врага.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по четырем статьям — ему грозит пожизненное заключение.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину. Он сдавал российским захватчикам месторасположение украинских военных.

Также мы писали, что в Одессе будут судить российского агента, подозреваемого в сотрудничестве с РФ. Он следил за местоположениями и оружием Сил обороны, после чего передавал информации врагу для корректировки ударов.