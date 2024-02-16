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СБУ викрила "сплячого" агента, який зливав РФ дані про оборону Києва

16 лютого 2024 11:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ викрила "сплячого" агента, який зливав РФ дані про оборону Києва
Агент ФСБ. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України затримала в Києві "сплячого" агента російської Федеральної служби безпеки. На початку повномасштабної війни чоловік передава інформацію ворогу для прориву оборони столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ в п'ятницю, 16 лютого.

У Києві затримали агента ФСБ

За даними правоохоронців, протягом лютого-березня 2022 року агент виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які обороняли Київ.

У першу чергу росіян цікавили опорні пункти та вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ у місті та на околицях.

Для збирання розвідданих чоловік у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці Києва та намагався приховано зафіксувати максимум локацій захисників.

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Правоохоронці прийшли до агента ФСБ. Фото: СБУ

"Окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари", — розповіли в СБУ.

Однак коли росіяни зрозуміли, що захопити Київ їм не вдасться, агент ФСБ на тривалий час "заліг на дно", аби уникнути викриття.

Згодом він отримав нові завдання від російського "куратора" — мав поширювати у соцмережах пропаганду. У дописах чоловік вихваляв РФ та закликав до захоплення столиці.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його діяльності на користь ворога.

Зловмиснику повідомили про підозру за чотирма статтями — йому загрожує довічне ув’язнення.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину. Він здавав російським загарбникам місця розташування українських військових.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть російського агента, який підозрюється у співпраці з РФ. Він стежив за місцями розташування та зброєю Сил оборони, після чого передавав інформаці ворогу для коригування ударів. 

СБУ
Київ
шпигунство
ФСБ
Колаборант
війна в Україні

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