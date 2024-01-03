СБУ установила личности блогеров, опубликовавших "прилеты" по Киеву 2 января

Сотрудники СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Служба безопасности Украины установила личности блогеров, обнародовавших видео с мест вражеских ''прилетов'' по Киеву 2 января. Всего запрещенную информацию распространяли четыре человека.

Об этом сообщили в СБУ.

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Служба безопасности установила личности четырех жителей столицы, незаконно распространявших информацию о последствиях массированного ракетного удара России по Киеву.

Утром 2 января эти люди провели несанкционированную видеосъемку вражеских "прилетов" по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях. Эти видео мгновенно распространили многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессора и информресурсы спецслужб РФ, в частности, Телеграмм-канал Шария, которому инкриминируют государственную измену.

"Полученную информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву", — пояснили в СБУ.

Блоггеры, распространявшие запрещенную информацию. Фото: скриншот

СБУ задержало нарушителей

"Во время неотложных мер по местам фактического проживания "блогеров" обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запрещенного контента", — сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что в настоящее время продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос привлечения виновных к ответственности.

"Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы относительно деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы", — отметили в СБУ.

СБУ продолжает оперативные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины демонтировала веб-камеры, которые засветили работу украинской противовоздушной обороны в Киеве. Эти камеры в режиме реального времени транслировали работу ПВО и локацию критической инфраструктуры столицы во время ракетных обстрелов 2 января.