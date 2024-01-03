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СБУ встановила особи блогерів, які опублікували "прильоти" по Києву 2 січня

3 січня 2024 18:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
СБУ встановила особи блогерів, які опублікували "прильоти" по Києву 2 січня
Співробітники СБУ. Фото ілюстративне: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України встановила особи блогерів, які оприлюднили відео з місць ворожих ''прильотів'' по Києву 2 січня. Загалом заборонену інформацію поширювали чотири особи.

Про це повідомили в СБУ.

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Служба безпеки встановила особи чотирьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованого ракетного удару Росії по Києву.

Зранку 2 січня ці люди здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих "прильотів" по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво поширили численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ, зокрема Телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду.

"Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву", — пояснили в СБУ.

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Блогери, які ширили заборонену інформацію. Фото: скриншот

СБУ затримало порушників

"Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання "блогерів" виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту", — повідомили в СБУ.

В спецслужбі зазначили, що наразі продовжуються комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності.

"Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми", — зазначили в СБУ.

СБУ продовжує оперативні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України демонтувала вебкамери, які засвітили роботу української протиповітряної оборони у Києві. Ці камери в режимі реального часу транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури столиці під час ракетного обстрілу 2 січня.

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