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СБУ демонтувала камери, які засвітили роботу української ППО у Києві

2 січня 2024 17:02
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
СБУ демонтувала камери, які засвітили роботу української ППО у Києві
Речник СБУ Артем Дехтяренко. Скриншот з відео
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Служба безпеки України демонтувала вебкамери, які засвітили роботу української протиповітряної оборони у Києві. Ці камери в режимі реального часу транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури столиці під час ракетного обстрілу 2 січня.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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"Служба безпеки по "гарячих слідах" встановила адреси і демонтувала вебкамери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня", — йдеться у повідомленні. 

В СБУ уточнили, що було дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження. Їх зламали російські спецслужби та під’єднали до стрімінгової платформи в YouTube, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці, а також коригувати ракетні удари по Києву.

Скриншот з ютуб-трансляцій вебкамер

"Один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території...Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом", — зазначили в СБУ.

У відомстві уточнили, що проводять комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні", — повідомили у пресслужбі.

СБУ також закликала власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ:

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.

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