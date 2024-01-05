Владелец агрохолдинга в Киеве снабжал оккупантов едой

Владелец агрохолдинга снабжал оккупантов едой. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ арестовали владельца крупного агропромышленного холдинга в Киеве. Этот человек обвиняется в поставках продовольствия российским оккупантам на левобережье Херсонской области. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Об этом сообщает СБУ.

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В СБУ сообщили, что, компания, которой владеет задержанный, расположена в оккупированной части Херсона и работает на благо России. Она является одним из главных поставщиков еды для российских военных в южной части Украины.

В мае 2022 года владелец компании осуществил ее перерегистрацию в структурах оккупационного "управления федеральной налоговой службы России" в Херсонской области. С того времени предприятие регулярно уплачивает свыше 100 тыс. рублей в бюджет местной российской оккупационной администрации в виде "налогов".

Кроме того, данный агрохолдинг является важным финансовым донором для российского "фонда поддержки участников СВО", основанного по указу Путина в апреле 2023 года.

"Документы показывают, что бизнесмен предоставил российским войскам складские площади своего предприятия в Каховском районе Херсонщины, временно оккупированном Россией. Эти склады используются российскими военными для хранения вооружения, боеприпасов и военной техники, включая самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые применяются для обстрелов территории Бериславского района", — говорится в сообщении.

В ходе обысков в Киеве у задержанного были изъяты документы, печати, компьютерное оборудование и мобильный телефон, подтверждающие его сотрудничество с агрессором.

Владелец агрохолдинга снабжал оккупантов едой. Фото: СБУ

Напомним, недавно в Харьковской области также был задержан поклонник российских оккупантов. Он продвигал антиукраинские идеи и кремлевские фейки среди населения.

Кроме того, завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, ведь планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".