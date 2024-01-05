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СБУ заарештувала власника агрохолдингу, який постачав продукти окупантам Херсонщини

5 січня 2024 11:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Власник агрохолдингу в Києві постачав окупантам їжу
Власник агрохолдингу забезпечував окупантів їжею. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники СБУ заарештували власника великого агропромислового холдингу у Києві. Цю людину звинувачують у постачанні продовольства російським окупантам на лівобережжі Херсонської області. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Про це повідомляє СБУ.

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У СБУ повідомили, що компанія, якою володіє затриманий, розташована в окупованій частині Херсона і працює на благо Росії. Вона є одним із головних постачальників їжі для російських військових у південній частині України.

У травні 2022 року власник компанії здійснив її перереєстрацію у структурах окупаційного "управління федеральної податкової служби Росії" у Херсонській області. З того часу підприємство регулярно сплачує понад 100 тис. карбованців до бюджету місцевої російської окупаційної адміністрації у вигляді "податків".

Крім того, цей агрохолдинг є важливим фінансовим донором для російського "фонду підтримки учасників сво", заснованого за указом Путіна у квітні 2023 року.

"Документи показують, що бізнесмен надав російським військам складські площі свого підприємства в Каховському районі Херсонщини, тимчасово окупованому Росією. Ці склади використовуються російськими військовими для зберігання озброєння, боєприпасів та військової техніки, включаючи самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які застосовуються для обстрілу" Бериславського району", — йдеться у повідомленні.

У ході обшуків у Києві у затриманого було вилучено документи, печатки, комп'ютерне обладнання та мобільний телефон, що підтверджують його співпрацю з агресором.

Власник агрохолдингу постачав окупантів їжею
Власник агрохолдингу забезпечував окупантів їжею. Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області також було затримано шанувальника російських окупантів. Він просував антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки серед населення.

Крім того, завербований ФСБ киянин отримав 15 років в'язниці, адже планував повітряні удари по столиці та коригував їх за позиціями ЗСУ та Нацгвардії. Збирати необхідні дані зраднику допомагав знайомий під псевдонімом "Нарік".

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