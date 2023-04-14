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СБУ задержала в Киеве мошенников, которые обманывали родственников бойцов ВСУ

14 апреля 2023 22:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ задержала в Киеве мошенников, которые обманывали родственников бойцов ВСУ
Служба безопасности Украины ведет расследование. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Специалисты СБУ задержали в Киеве мошенников, которые пытались обмануть родственников и друзей бойцов ВСУ, используя информацию о пропавших в бою защитниках. Один из задержанных выдавал себя за брата младшего сержанта, который погиб в бою, и сообщил его родственникам, что тот находится в больнице на территории Беларуси и нуждается в срочной операции. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Для спасения защитника, злоумышленник попросил перевести 2 тыс. долларов на свои банковские карты. СБУ сумела разоблачить мошенников, задокументировать три случая получения денег и задержать их.

В ходе обыска на месте жительства одного из мошенников были обнаружены три мобильных телефона и сим-карта, с помощью которых происходил обман, а также три банковские карты, на которые поступали деньги. Кроме того, у задержанного было найдено 90 патронов разного калибра и боевая граната.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. 

СБУ рекомендует быть внимательными и осторожными при переводе денег на банковские карты, особенно если это связано с оказанием помощи бойцам ВСУ.

Напомним, что СБУ задержала троих вражеских агитаторов. Они в социальных сетях разжигали призывы по захвату власти в Украине и поддерживали движение "Вагнера".

 

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