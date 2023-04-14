СБУ затримала у Києві шахраїв, які обманювали родичів бійців ЗСУ

Служба безпеки України веде розслідування. Фото: СБУ

Фахівці СБУ затримали в Києві шахраїв, які намагалися обдурити родичів та друзів бійців ЗСУ, використовуючи інформацію про зниклих у бою захисників. Один із затриманих видавав себе за брата молодшого сержанта, який загинув у бою, і повідомив його родичам, що той перебуває у лікарні на території Білорусі та потребує термінової операції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Розслідування

Для порятунку захисника зловмисник попросив переказати 2 тис. доларів на свої банківські картки. СБУ зуміла викрити шахраїв, задокументувати три випадки отримання грошей та затримати їх.

Під час обшуку на місці проживання одного з шахраїв було виявлено три мобільні телефони та сім-карту, за допомогою яких відбувався обман, а також три банківські картки, на які надходили гроші. Крім того, у затриманого було знайдено 90 набоїв різного калібру та бойову гранату.

Зловмиснику пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами.

СБУ рекомендує бути уважними та обережними при переказі грошей на банківські картки, особливо якщо це пов'язано з наданням допомоги бійцям ЗСУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони у соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади в Україні та підтримували рух "Вагнера".