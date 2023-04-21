Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow СБУ задержала предателей, которые подожгли пожарно-спасательную часть в Киевской области arrow

СБУ задержала предателей, которые подожгли пожарно-спасательную часть в Киевской области

21 апреля 2023 11:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ задержала предателей, которые подожгли пожарно-спасательную часть в Киевской области
Пожарно-спасательная часть в Киевской области, которую подожгли предатели. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

СБУ задержала двух предателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они помогали россиянам во время оккупации Киевской области в феврале-марте 2022 года и подожгли пожарно-спасательную часть.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

СБУ задержала очередных предателей

Разоблачение проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Злоумышленниками оказались два сотрудника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области. Во время оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь", — говорится в сообщении.

Установлено, что во исполнение вражеского указания 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков.

Пожарная часть, которую подожгли предатели
Пожарная часть, которую подожгли предатели. Фото: СБУ

В результате пожара было повреждено административное здание, а также уничтожено имущество и служебный инвентарь. В СБУ рассказали, что таким образом агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей.

Поврежденное здание пожарной части
Пожарная часть, которую подожгли предатели. Фото: СБУ

К тому же предатели "сливали" российским оккупантам данные участников сопротивления. По наводке фигурантов россияне ворвались в их дома и похитили трех местных жителей, пытавшихся потушить пожар. После этого людей держали в пыточных местной "комендатуры РФ" до освобождения региона.

Предатели ГСЧС получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости. Оккупанты привозили их в дома правонарушителей. К тому же фигуранты имели "разрешение от РФ" на беспрепятственное передвижение по территории района.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Предатели, которые подожгли пожарную часть
Задержанные предатели, которые подожгли пожарную часть. Фото: СБУ

"Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — добавили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала в Киеве "фиксера", который помогал РФ создавать фейки о войне в Украине. Злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов.

Также мы писали, что по материалам СБУ будут судить двух предателей Украины. Они помогали российской ФСБ совершать хакерские атаки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас