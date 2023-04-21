СБУ задержала предателей, которые подожгли пожарно-спасательную часть в Киевской области

Пожарно-спасательная часть в Киевской области, которую подожгли предатели. Фото: СБУ

СБУ задержала двух предателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они помогали россиянам во время оккупации Киевской области в феврале-марте 2022 года и подожгли пожарно-спасательную часть.

Об этом сообщает СБУ.

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Разоблачение проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.



"Злоумышленниками оказались два сотрудника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области. Во время оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь", — говорится в сообщении.

Установлено, что во исполнение вражеского указания 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков.

Пожарная часть, которую подожгли предатели. Фото: СБУ

В результате пожара было повреждено административное здание, а также уничтожено имущество и служебный инвентарь. В СБУ рассказали, что таким образом агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей.

Пожарная часть, которую подожгли предатели. Фото: СБУ

К тому же предатели "сливали" российским оккупантам данные участников сопротивления. По наводке фигурантов россияне ворвались в их дома и похитили трех местных жителей, пытавшихся потушить пожар. После этого людей держали в пыточных местной "комендатуры РФ" до освобождения региона.

Предатели ГСЧС получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости. Оккупанты привозили их в дома правонарушителей. К тому же фигуранты имели "разрешение от РФ" на беспрепятственное передвижение по территории района.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Задержанные предатели, которые подожгли пожарную часть. Фото: СБУ

"Им избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — добавили в СБУ.



Напомним, СБУ задержала в Киеве "фиксера", который помогал РФ создавать фейки о войне в Украине. Злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов.

Также мы писали, что по материалам СБУ будут судить двух предателей Украины. Они помогали российской ФСБ совершать хакерские атаки.