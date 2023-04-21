СБУ затримала зрадників, які підпалили пожежно-рятувальну частину в Київській області

Пожежно-рятувальна частина в Київській області, яку підпалили зрадники. Фото: СБУ

СБУ затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони допомагали росіянам під час окупації Київської області у лютому-березні 2022 та підпалили пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє СБУ.

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Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.



"Зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на виконання ворожої вказівки 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків.

Пожежна частина, яку підпалили зрадники. Фото: СБУ

Внаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, а також знищено майно й службовий інвентар. В СБУ розповіли, що таким чином, агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини та залякати місцевих жителів.

Пожежна частина, яку підпалили зрадники. Фото: СБУ

До того ж зрадники "зливали" російським окупантам дані учасників руху опору. За наводкою фігурантів росіяни вдерлися до їх помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу. Після цього людей тримали у катівнях місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону.

Зрадники з ДСНС отримували від загарбників продукти харчування та речі першої необхідності. Окупанти привозили їх до помешкань правопорушників. До того ж фігуранти мали "дозвіл від РФ" на безперешкодне пересування територією району.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затримані зрадники, які підпалили пожежну частину. Фото: СБУ

"Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", — додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві "фіксера", який допомагав РФ створювати фейки про війну в Україні. Зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів.

Також ми писали, що за матеріалами СБУ судитимуть двох зрадників України. Вони допомагали російській ФСБ здійснювати хакерські атаки.