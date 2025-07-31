Прогноз погоды на 1 августа в Киеве - какой будет погода завтра

Женщина и девушка идет в жару. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 1 августа, жителей Киева и области ожидает приятная летняя погода. Осадков в регионе не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 1 августа в Киеве

По прогнозам синоптиков, небо будет попеременно облачным, однако дождя не предвидится.

Ветер в течение суток будет преобладать западного направления, умеренной силы — 5-10 метров в секунду.

Температурные показатели будут оставаться комфортными: ночью столбики термометров будут колебаться в промежутке +11...+16 °С, днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

В самом Киеве ночная температура составит +14...+16 °С, а днем — +23...+25 °С.

Напомним, 30 июля мощный ливень накрыл Киев. Столица столкнулась с осложнением дорожного движения.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине на неделю до 3 августа. В нескольких регионах ожидается снижение температуры воздуха до комфортных показателей.