Прогноз погоди на 1 серпня у Києві - якою буде погода завтра

Серпень почнеться з тепла — прогноз погоди у Києві на завтра
У п'ятницю, 1 серпня, мешканців Києва та області очікує приємна літня погода. Опадів у регіоні не очікується.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 1 серпня у Києві
За прогнозами синоптиків, небо буде перемінно хмарним, однак дощу не передбачається.
Вітер протягом доби переважатиме західного напрямку, помірної сили — 5–10 метрів на секунду.
Температурні показники залишатимуться комфортними: вночі стовпчики термометрів коливатимуться у проміжку +11...+16 °С, вдень повітря прогріється до +22...+27 °С.
У самому Києві нічна температура становитиме +14...+16 °С, а вдень — +23...+25 °С.
Нагадаємо, 30 липня потужна злива накрила Київ. Столиця стикнулася з ускладненням дорожнього руху.
Раніше синоптики розповіли про погоду в Україні на тиждень до 3 серпня. У декількох регіонах очікується зниження температури повітря до комфортних показників.
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