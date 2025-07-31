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Головна Київ Серпень почнеться з тепла — прогноз погоди у Києві на завтра

Серпень почнеться з тепла — прогноз погоди у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 23:07
Прогноз погоди на 1 серпня у Києві - якою буде погода завтра
Жінка та дівчина йдуть у спеку. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 1 серпня, мешканців Києва та області очікує приємна літня погода. Опадів у регіоні не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 1 серпня у Києві

За прогнозами синоптиків, небо буде перемінно хмарним, однак дощу не передбачається.

Вітер протягом доби переважатиме західного напрямку, помірної сили — 5–10 метрів на секунду.

Температурні показники залишатимуться комфортними: вночі стовпчики термометрів коливатимуться у проміжку +11...+16 °С, вдень повітря прогріється до +22...+27 °С.

У самому Києві нічна температура становитиме +14...+16 °С, а вдень — +23...+25 °С.

Нагадаємо, 30 липня потужна злива накрила Київ. Столиця стикнулася з ускладненням дорожнього руху.

Раніше синоптики розповіли про погоду в Україні на тиждень до 3 серпня. У декількох регіонах очікується зниження температури повітря до комфортних показників.

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Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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