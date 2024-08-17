Взрывы в Киевской области сейчас 17 августа - подробности от ОВА

"Шахеды" атакуют Киевскую область — в ОВА заявили о сильных взрывах
17 августа 2024 01:02
обновлено: 01:14
Пожар в результате взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Киевской области сейчас 17 августа прозвучали в результате работы сил противовоздушной обороны. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударных беспилотников.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
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"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО" , - отмечают в администрации.
Также в ведомстве призывают не пренебрегать собственной безопасностью и не снимать и не публиковать работу украинских защитников.
В Киевской области и других регионах около двух часов продолжается воздушная тревога.
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