Вибухи в Київській області зараз 17 серпня — подробиці від ОВА

"Шахеди" атакують Київську область — в ОВА заявили про сильні вибухи
17 серпня 2024 01:02
оновлено: 01:14
Пожежа внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Київській області зараз 17 серпня пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. В регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударних безпілотників.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
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"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — зазначають в адміністрації.
Також у відомстві закликають не нехтувати власною безпекою та не знімати й не публікувати роботу українських захисників.
Наразі в Київській області та інших регіонах близько двох годин триває повітряна тривога.
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