Вибухи в Київській області зараз 17 серпня — подробиці від ОВА

Пожежа внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Київській області зараз 17 серпня пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. В регіоні оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударних безпілотників.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

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"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — зазначають в адміністрації.

Також у відомстві закликають не нехтувати власною безпекою та не знімати й не публікувати роботу українських захисників.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Наразі в Київській області та інших регіонах близько двох годин триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

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