Выманили почти полмиллиона у пенсионерки — в Киеве судили мошенников

Судебное заседание. Иллюстративное фото: mediatv.az

Двое мужчин организовали схему выдуривания средств у людей. Они звонили жителям Киева и сообщали ложную информацию о том, что их родные находятся в беде и нужно передавать средства, чтобы им помочь.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Отмечается, что телефонными звонками занимался мужчина, который находился в Луганской области, а двое других подозреваемых отвечали за организацию и занимались распределением денег между всеми соучастниками.

Так, в апреле 2021 года мужчина-мошенник позвонил женщине пожилого возраста и представился старшим следователем МВД и сообщил, что ее внучка попала в ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина, и ей срочно необходимы деньги в размере 100 тысяч долларов США для решения этого вопроса и защиты внучки от тюрьмы.

Мужчина подчеркнул, что средства нужно собрать как можно быстрее, потому что времени ждать нет. Женщина согласилась на эту авантюру и отдала мошенникам четыре тысячи долларов, но они заявили, что этого недостаточно, чтобы помочь ее внучке, и они вернутся, чтобы получить остальные деньги.

Злоумышленники подошли к дому пенсионерки и забрали деньги, но мужчина, который был на связи с бабушкой, требовал еще. Соответственно, состоялась третья передача средств. На этот раз пожилая женщина отдала 6500 долларов США и 1700 евро.

В целом, мошенники нанесли женщине материальный ущерб на 487 тысяч гривен и разделили их между собой.

Решение суда

Подольский районный суд города Киева признал виновными двух злоумышленников в мошенничестве, совершенном в крупных размерах и назначил им наказание: одному в виде содержания под стражей сроком на шесть лет, другому — на семь лет.

Напомним, недавно полиция разоблачила мошенников, которые присвоили 2,5 млн грн донатов ВСУ. Фигуранты дела выдавали себя за военных.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили лиц, которые присвоили 90 млн вкладчиков банка. Среди участников схемы руководство банка, предприниматели и госрегистраторы.