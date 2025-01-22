Виманили майже пів мільйона у пенсіонерки — у Києві судили шахраїв

Судове засідання. Ілюстративне фото: mediatv.az

Двоє чоловіків організували схему видурювання коштів у людей. Вони телефонували жителям Києва та повідомляли неправдиву інформацію про те, що їх рідні перебувають в біді і потрібно передавати кошти, аби їм допомогти.

Про це йдеться у вироку суду.

Читайте також:

Деталі справи

Зазначається, що телефонними дзвінками займався чоловік, який перебував у Луганській області, а двоє інших підозрюваних відповідали за організацію та займались розподіленням грошей між всіма співучасниками.

Так, у квітні 2021 року чоловік шахрай зателефонував жінці літнього віку та представився старшим слідчим МВС та повідомив, що її внучка потрапила в ДТП, внаслідок якої постраждала вагітна жінка, і їй терміново необхідні гроші в розмірі 100 тисяч доларів США для розв'язання цього питання і захисту внучки від в'язниці.

Чоловік наголосив, що кошти потрібно зібрати якнайшвидше, бо часу чекати немає. Жінка погодилась на цю авантюру і віддала шахраям чотири тисячі доларів, але вони заявили, що цього недостатньо, аби допомогти її внучці, і вони повернуться, щоб отримати решту грошей.

Зловмисники підійшли до будинку пенсіонерки та забрали гроші, але чоловік, який був на зв'язку з бабусею вимагав ще. Відповідно, відбулася третя передача коштів. Цього разу літня жінка віддала 6500 доларів США та 1700 євро.

Загалом, шахраї спричинили жінці матеріальну шкоду на 487 тисяч гривень і розділили їх між собою.

Рішення суду

Подільський районний суд міста Києва визнав винними двох зловмисників у шахрайстві, вчинене у великих розмірах і призначив їм покарання: одному у вигляді тримання під вартою стром на шість років, іншому — на сім років.

Нагадаємо, нещодавно поліція викрила шахраїв, які присвоїли 2,5 млн грн донатів ЗСУ. Фігуранти справи видавали себе за військових.

Також ми писали, що правоохоронці викрили осіб, які привласнили 90 млн вкладників банку. Серед учасників схеми керівництво банку, підприємці та держреєстратори.