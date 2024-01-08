Еще одна станция метро протекает, подземная ситуация в Киеве ухудшается, — Андрей Витренко

Поезд киевского метрополитена. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Все больше станций метрополитена начинают протекать — вода проникает через трещины на станции "Академгородок". Не исключено, что придется закрыть больше станций на ремонт.

Об этом Новини.LIVE сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

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Станция "Академгородок" протекает

В СМИ появилась информация о протекании станции метро "Академгородок" — конечной станции "красной" ветки. Сообщается, что влага испортила стены, а на пол постелили тряпки и поставили ведра.

Станция метро "Академгородок" протекает. Фото: Telegraf

По состоянию на сегодняшний день, как сообщил Андрей Витренко, в метрополитене ведутся проектно-изыскательские работы, а экспертиза даже не началась.

"Также ученые, пригласившие документы для проведения экспертизы научной и другой, специализированный и научно-исследовательский институт, не получили документы ни от КГГА, ни от КП "Киевский метрополитен"", — рассказал депутат.

По состоянию на данный момент возможность закрытия большего количества станций — не исключена.

"Мы видим, что ситуация каждый день ухудшается, потому что эти трещины, которые сейчас и на Демеевской, они распространяются по всем другим станциям метро", — добавил Витренко.

Напомним, журналисты проекта "Наше Дело" провели расследование и узнали, кто стоит за проблемой неисправного метрополитена.