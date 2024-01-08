Потяг київського метрополітену. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт.

Про це Новини.LIVE повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

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Станція "Академмістечко" протікає

У ЗМІ зʼявилась інформація щодо протікання станції метро "Академмістечко" — кінцевій станції "червоної" гілки. Повідомляється, що волога зіпсувала стіни, а на підлогу постелили ганчірки та поставили відра.

Станція метро "Академмістечко" протікає. Фото: Telegraf

Станом на сьогодні, як повідомив Андрій Вітренко, у метрополітені ведуться проєктно-вишукувальні роботи, а експертиза навіть не почалась.

"Також науковці, що запросили документи для проведення експертизи наукової та іншої, спеціалізований та науково-дослідний інститут, не отримали документи ані від КМДА, ані від КП "Київський метрополітен", — розповів депутат.

Станом на зараз, можливість закриття більшої кількості станцій — не виключена.

"Ми бачимо, що ситуація щодня погіршується, тому що ці тріщини, які зараз і на Деміївській, вони розповсюджуються по всім іншим станціям метро", — додав Вітренко.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Наша Справа" провели розслідування і дізналися, хто стоїть за проблемою несправного метрополітену.