Ще одна станція метро протікає, підземна ситуація в Києві погіршується, — Андрій Вітренко
Дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт.
Про це Новини.LIVE повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.
Станція "Академмістечко" протікає
У ЗМІ зʼявилась інформація щодо протікання станції метро "Академмістечко" — кінцевій станції "червоної" гілки. Повідомляється, що волога зіпсувала стіни, а на підлогу постелили ганчірки та поставили відра.
Станом на сьогодні, як повідомив Андрій Вітренко, у метрополітені ведуться проєктно-вишукувальні роботи, а експертиза навіть не почалась.
"Також науковці, що запросили документи для проведення експертизи наукової та іншої, спеціалізований та науково-дослідний інститут, не отримали документи ані від КМДА, ані від КП "Київський метрополітен", — розповів депутат.
Станом на зараз, можливість закриття більшої кількості станцій — не виключена.
"Ми бачимо, що ситуація щодня погіршується, тому що ці тріщини, які зараз і на Деміївській, вони розповсюджуються по всім іншим станціям метро", — додав Вітренко.
Нагадаємо, журналісти проєкту "Наша Справа" провели розслідування і дізналися, хто стоїть за проблемою несправного метрополітену.
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