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Ще одна станція метро протікає, підземна ситуація в Києві погіршується, — Андрій Вітренко

8 січня 2024 18:37
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Ще одна станція метро протікає, підземна ситуація в Києві погіршується, — Андрій Вітренко
Потяг київського метрополітену. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Дедалі більше станцій метрополітену починають протікати — вода просочується крізь тріщини на станції "Академмістечко". Не виключено, що доведеться закрити більше станцій на ремонт. 

Про це Новини.LIVE повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. 

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Станція "Академмістечко" протікає

У ЗМІ зʼявилась інформація щодо протікання станції метро "Академмістечко" — кінцевій станції "червоної" гілки. Повідомляється, що волога зіпсувала стіни, а на підлогу постелили ганчірки та поставили відра. 

Станція метро "Академмістечко" протікає. Фото: Telegraf

Станом на сьогодні, як повідомив Андрій Вітренко, у метрополітені ведуться проєктно-вишукувальні роботи, а експертиза навіть не почалась. 

"Також науковці, що запросили документи для проведення експертизи наукової та іншої, спеціалізований та науково-дослідний інститут, не отримали документи ані від КМДА, ані від КП "Київський метрополітен", — розповів депутат. 

Станом на зараз, можливість закриття більшої кількості станцій — не виключена. 

"Ми бачимо, що ситуація щодня погіршується, тому що ці тріщини, які зараз і на Деміївській, вони розповсюджуються по всім іншим станціям метро", — додав Вітренко.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Наша Справа" провели розслідування і дізналися, хто стоїть за проблемою несправного метрополітену.

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