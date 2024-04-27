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Что полиция обнаружила во время обысков в Киевтеплоэнерго – стали известны подробности

27 апреля 2024 00:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Обыски в "Киевтеплоэнерго"
Обыски в "Киевтеплоэнерго". Архивное фото: Киевская городская прокуратура
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Обыски на территории коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения и растраты имущества. Правоохранители подозревают чиновников КП в денежных махинациях.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в ГУ Нацполиции города Киева.

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В полиции заявили, что во время обысков не препятствовали работе предприятия и не давили на работников. Осмотр помещений компании проходил без участия спецподразделений.

"В ходе следственных действий полицейские провели изъятие документов в соответствии с решением суда. Все необходимые документы были найдены и изъяты. Работа предприятия не останавливалась. Информация о результатах расследования будет предоставлена позже", — заявили в полиции.

Ранее следствию стало известно, что должностные лица "Киевтеплоэнерго" присваивали имущество, злоупотребляя служебным положением. Речь идет, в частности, о значительном завышении стоимости закупки товаров.

Напомним, 26 апреля в Киеве на предприятие критической инфраструктуры "Киевтеплоэнерго" с обысками пришли правоохранители и сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одессе детективы Теруправления задержали троих граждан, которые производили алкоголь "кустарным методом" и продавали в городе под видом водки. Во время обысков у них изъяли имущество, общая стоимость которого составила миллион гривен.

коммунальные услуги
Киев
обыски
Киевтеплоэнерго
Нацполиция

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