Обшуки у "Київтеплоенерго". Архівне фото: Київська міська прокуратура

Обшуки на території комунального підприємства "Київтеплоенерго" проводились в рамках кримінального провадження за фактом привласнення та розтрати майна. Правоохоронці підозріюють посадовців КП в оборудках із державними грошима.

Про це у неділю, 26 квітня, повідомили у ГУ Нацполіції міста Києва.

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Посадовці підприємства зловживали службовим становищем

У поліції заявили, що під час обшуків не перешкоджали роботі підприємства і не чинили тиск на працівників. Обстеження приміщень компанії проходило без залучення спецпідрозділів.

"У ході слідчих дій поліцейські провели вилучення документів, визначених відповідно до ухвали суду. Всі необхідні документи були знайдені та вилучені. Робота підприємства не зупинялась. Інформацію про результати розслідування буде надано згодом", — заявили у поліції.

Раніше слідству стало відомо, що посадовці "Київтеплоенерго" привласнювали майно, зловживаючи службовим становищем. Йдеться, зокрема, про значне завищення вартості закупівлі товарів.

Нагадаємо, 26 квітня у Києві на підприємство критичної інфраструктури КП "Київтеплоенерго" з обшуками прийшли правоохоронці та співробітники Служби безпеки України.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі детективи Теруправління затримали трьох громадян, які виготовляли алкоголь "кустарним методом" та продавали у місті під виглядом горілки. Під час обшуків у них вилучили майно, загальна вартість якого склала мільйон гривень.