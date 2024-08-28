Киевская ГЭС после обстрела — в Укргидроэнерго объяснили, есть ли угроза прорыва

Киевская ГЭС. Фото: Укринформ

Российской ракете, ударившей по Киевской ГЭС 26 августа, не удалось нанести критических разрушений. На объекте все еще разбирают завалы, однако угрозы прорыва дамбы нет.

Об этом сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона в среду, 28 августа.

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По словам гендиректора "Укргидроэнерго", угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС и подтопления территорий нет. Однако оценить все технические последствия и сроки, необходимые для устранения повреждений, пока невозможно. Сотрудники ГЭС во время удара не пострадали — с началом воздушной тревоги все спустились в укрытие.

Как отметил Игорь Сирота, на сегодняшний день нет ни одной станции "Укргидроэнерго", которая бы не была атакована российскими оккупантами и не получила повреждений. Всего с начала вторжения по украинским ГЭС было нанесено около 130 ударов.

"Каховку мы потеряли полностью, не работает ДнепроГЭС, другие станции находятся в процессе восстановления. Что будет возможно восстановить до осенне-зимнего периода, мы еще не знаем. Это очень сложный вопрос, потому что если не каждую неделю, то каждый месяц наносятся ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое", — сказал Сирота.

В целом "Укргидроэнерго" потеряло более 40% генерации. По словам Сироты, год будет сложным, ведь восстанавливать нужно многое, и что из этого удастся реализовать — пока сказать невозможно.