Росія атакувала Київську ГЕС 26 серпня - чи існує загроза руйнування

Київська ГЕС. Фото: Укрінформ

Російські загарбники вранці у понеділок, 26 серпня, влучили ракетою по Київській ГЕС. Однак окупантам не вдалося її зруйнувати, оскільки ракетами це неможливо зробити.

Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

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"Щодо греблі Київської ГЕС — загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо", — зазначив Коваленко.

Він зауважив, що не варто порівнювати із підривом Каховської минулого року, оскільки там підрив був здійснений зсередини. Водночас росіяни цю тему використовують для поширення паніки серед українців.