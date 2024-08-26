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У Центрі протидії дезінформації відповіли, чи можливо ракетами зруйнувати Київську ГЕС

26 серпня 2024 14:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія атакувала Київську ГЕС 26 серпня - чи існує загроза руйнування
Київська ГЕС. Фото: Укрінформ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники вранці у понеділок, 26 серпня, влучили ракетою по Київській ГЕС. Однак окупантам не вдалося її зруйнувати, оскільки ракетами це неможливо зробити.

Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

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"Щодо греблі Київської ГЕС — загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо", — зазначив Коваленко.

Він зауважив, що не варто порівнювати із підривом Каховської минулого року, оскільки там підрив був здійснений зсередини. Водночас росіяни цю тему використовують для поширення паніки серед українців.

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Скриншот допису Коваленка

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