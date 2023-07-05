Игорь Гуменюк - что о нем известно

Обвиняемый в теракте под Верховной Радой Игорь Гуменюк. Фото: Insider

В среду, 5 июля в здании Шевченковского суда в Киеве прогремел взрыв. Игорь Гуменюк, который был обвинен в совершении теракта 31 августа 2015 года, взорвал три гранаты в конвойном помещении, затем захватил пистолет и взял конвоира в качестве заложника.

Об этом пишут СМИ.

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Кто такой Игорь Гуменюк

Гуменюк принимал участие в штурме, который привёл к гибели Небесной Сотни. Впоследствии он активно служил на фронте как доброволец в период 2014-2015 годов. Боец батальйона "Сечь".

Игорь Гуменюк. Фото: google

Игорь Гуменюк. Фото: google

За что его судят

31 августа 2015 года прошло первое чтение голосования о предложении внести изменения в Конституцию относительно специального статуса Донбасса, являющегося условием Вторых Минских соглашений. На знак недовольства таким предложением, под зданием Рады собрались тысячи протестующих.

Группа из нескольких сотен демонстрантов пыталась прорвать оцепление силовиков и проникнуть в здание Рады. Внезапно, среди протестующих прозвучал мощный взрыв. В направлении нацгвардейцев была брошена боевая граната из толпы демонстрантов.

Известно, что 31 августа 2015 года за участие в событиях у здания парламента было задержано около трех десятков людей. Среди задержанных оказался 21-летний боец батальйона "Сечь" Игорь Гуменюк, к которому приписывают бросок гранаты в ряды национальной гвардии. Кроме того, был задержан Сергей Крайняк, товарищ Гуменюка. Гуменюк бросил гранату, а Крайняк зажег шашку, чтобы дым от нее закрыл Гуменюка во время броска.

Подробности взрыва в Шевченковском суде

В Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. Сообщается, что на месте взрыва работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на событие. По предварительной информации, мужчина, доставленный на судебное заседание, взорвал неизвестное устройство. Однако все детали устанавливаются.

В КГГА сообщили, что взрыв в помещении суда прогремел в 17:20 по местному времени.

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно туалет) неизвестное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Напомним, посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции и призвало страну избрать правильную сторону. В свою очередь, из-за этих слов Израиль намерен вызвать украинского посла.

Добавим, что Иерусалим не будет оказывать нашему государству военную помощь, ведь имеет "тесную военную границу с Россией". Если Израиль передаст оружие Киеву, то оно якобы может попасть в Иран, который использует его против этой страны.