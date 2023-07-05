Взрыв в Шевченковском суде Киева 5 июля —что известно

В Киеве прогремел взрыв в помещении суда: первые подробности
В Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.
Взрыв в суде Киева
Сообщается, что на месте взрыва работают следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.
В сети также обнародовали видео, как на место происшествия едут спасатели скорой помощи и полиция.
Заявление Игоря Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на событие. По предварительной информации, мужчина, доставленный на судебное заседание, взорвал неизвестное устройство. Однако все детали устанавливаются.
Что говорят в КГГА
В КГГА сообщили, что взрыв в помещении суда прогремел в 17:20 по местному времени.
"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно туалет) неизвестное взрывное устройство", — говорится в сообщении.
Кто совершил взрыв в суде
По информации СМИ, взрыв совершил Игорь Гуменюк. Он обвиняется в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года.
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