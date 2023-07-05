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В Киеве прогремел взрыв в помещении суда: первые подробности

5 июля 2023 18:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв в Шевченковском суде Киева 5 июля —что известно
Полиция на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

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Сообщается, что на месте взрыва работают следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

 

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Сообщение о взрыве. Фото: скриншот

В сети также обнародовали видео, как на место происшествия едут спасатели скорой помощи и полиция.

 

Заявление Игоря Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на событие. По предварительной информации, мужчина, доставленный на судебное заседание, взорвал неизвестное устройство. Однако все детали устанавливаются.

 

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Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Что говорят в КГГА

В КГГА сообщили, что взрыв в помещении суда прогремел в 17:20 по местному времени.

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно туалет) неизвестное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

 

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Сообщения КГГА. Фото: скриншот

Кто совершил взрыв в суде

По информации СМИ, взрыв совершил Игорь Гуменюк. Он обвиняется в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года.

 

Новость дополняется.

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