Взрыв в Шевченковском суде Киева 5 июля —что известно

Полиция на месте происшествия. Фото: Мы Украина\Telegram

В Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

Читайте также:

Взрыв в суде Киева

Сообщается, что на месте взрыва работают следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Сообщение о взрыве. Фото: скриншот

В сети также обнародовали видео, как на место происшествия едут спасатели скорой помощи и полиция.

Заявление Игоря Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на событие. По предварительной информации, мужчина, доставленный на судебное заседание, взорвал неизвестное устройство. Однако все детали устанавливаются.

Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Что говорят в КГГА

В КГГА сообщили, что взрыв в помещении суда прогремел в 17:20 по местному времени.

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно туалет) неизвестное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

Сообщения КГГА. Фото: скриншот

Кто совершил взрыв в суде

По информации СМИ, взрыв совершил Игорь Гуменюк. Он обвиняется в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года.

Новость дополняется.