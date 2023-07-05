Ігор Гуменюк – що про нього відомо

Обвинувачений у теракті під Верховною Радою Ігор Гуменюк. Фото: Insider

У середу, 5 липня, у будівлі Шевченківського суду в Києві пролунав вибух. Ігор Гуменюк, якого звинуватили у здійсненні теракту 31 серпня 2015 року, підірвав три гранати в конвойному приміщенні, потім захопив пістолет і взяв конвоїра як заручника.

Про це пишуть ЗМІ.

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Хто такий Ігор Гуменюк

Гуменюк брав участь у штурмі, який призвів до загибелі Небесної Сотні. Згодом він активно служив на фронті як доброволець у період 2014-2015 років. Боєць батальйону "Січ".

Ігор Гуменюк. Фото: google

Ігор Гуменюк. Фото: google

За що його судять

31 серпня 2015 року відбулося перше читання голосування про пропозицію внести зміни до Конституції щодо спеціального статусу Донбасу, що є умовою Других Мінських угод. На знак невдоволення такою пропозицією під будівлею Ради зібралися тисячі протестувальників.

Група з кількох сотень демонстрантів намагалася прорвати оточення силовиків та проникнути до будівлі Ради. Несподівано, серед протестувальників пролунав потужний вибух. У напрямку нацгвардійців було кинуто бойову гранату з натовпу демонстрантів.

Відомо, що 31 серпня 2015 року за участь у подіях біля будівлі парламенту було затримано близько трьох десятків людей. Серед затриманих виявився 21-річний боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, до якого приписують кидок гранати до лав національної гвардії. Крім того, було затримано Сергія Крайняка, товариша Гуменюка. Гуменюк кинув гранату, а Крайняк запалив шашку, щоб дим від неї закрив Гуменюка під час кидка.

Подробиці вибуху у Шевченківському суді

У Києві пролунав вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. Повідомляється, що на місці вибуху працює слідчо-оперативна група, спецназівці, вибухотехніки та кінологи.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на подію. За попередньою інформацією, чоловік, доставлений на судове засідання, висадив у повітря невідомий пристрій. Однак усі деталі встановлюються.

У КМДА повідомили, що вибух у приміщенні суду пролунав о 17:20 за місцевим часом.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці привезли підсудного, який за невстановленими обставинами підірвав у приміщенні суду (попередньо туалет) невідомий вибуховий пристрій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції та закликало країну обрати правильну сторону. Своєю чергою, через ці слова Ізраїль має намір викликати українського посла.

Додамо, що Єрусалим не надаватиме нашій державі військову допомогу, адже має "тісний військовий кордон із Росією". Якщо Ізраїль передасть зброю Києву, то вона нібито може потрапити до Ірану, який використовує її проти цієї країни.