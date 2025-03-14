Парня ударило током на крыше электрички — в каком он состоянии

Спасатели на вокзале. Архивное фото: ГСЧС

Парень, которого ударило током на крыше электрички в Киеве 13 марта, жив. Он находится в больнице, его состояние тяжелое.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА в комментарии "Киев24".

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В каком состоянии парень, которого ударило током на крыше электрички

"Мальчик, которого ударило током на крыше электрички, — жив: его состояние тяжелое и он находится в больнице", — сказали в Департаменте.

Ранее СМИ сообщали, что 16-летний Назар Темный умер, однако информация не подтвердилась.

Как известно, он получил разряд тока мощностью 25 000 В во время зацепинга. Из-за поражения током он получил серьезные внутренние ожоги и значительную потерю крови. В то же время в результате падения с межвагонного соединения у парня переломы рук и ног.

Эксперт по безопасности детей Денис Михальченко предупредил, что сейчас подростки стремятся к популярности, поэтому снимают опасные развлечения.

"Дети едят тюльпаны, недавний тренд, подбрасывают какие-то предметы вверх, чтобы не попал на голову, едят сухой лед и подобные вещи делают. Выбрасывают видео в интернет: "Я такой же, как моя любимая блогер, она тоже такое сделала"", — поделился эксперт в эфире "Киев24".

Он считает, что сейчас в школах недостаточно преподают предмет безопасности и его нужно реформировать

Напомним, 13 марта пассажиры электрички на станции "Киев-Волынский" стали очевидцами, как между вагонами застрял подросток. Он получил разряд тока на глазах у толпы.

Ранее в Одессе двое подростков залезли на крышу грузового вагона, где их ударило током. Один из ребят погиб на месте, другой — умер в больнице.