Хлопця вдарило струмом на даху електрички — в якому він стані

Рятувальники на вокзалі. Архівне фото: ДСНС

Хлопець, якого вдарило струмом на даху електрички у Києві 13 березня, живий. Він перебуває у лікарні, його стан важкий.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА у коментарі "Київ24".

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В якому стані хлопець, якого вдарило струмом на даху електрички

"Хлопчик, якого вдарило струмом на даху електрички, — живий: його стан важкий і він знаходиться в лікарні", — сказали в Департаменті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 16-річний Назар Темний помер, однак інформація не підтвердилася.

Як відомо, він отримав розряд струму потужністю 25 000 В під час зачепінгу. Через ураження струмом він зазнав серйозних внутрішніх опіків і значної втрати крові. Водночас внаслідок падіння з міжвагонного з’єднання у хлопця переломи рук та ніг.

Експерт з безпеки дітей Денис Михальченко попередив, що зараз підлітки прагнуть популярності, тому знімають небезпечні розваги.

"Діти їдять тюльпани, нещодавній тренд, підкидають якісь предмети вгору, щоб не потрапив на голову, їдять сухий лід і подібні речі роблять. Викидають відео в інтернет: "Я такий же, як моя улюблена блогерка, вона теж таке зробила"", — поділився експерт в ефірі "Київ24".

Він вважає, що зараз в школах недостатньо викладають предмет безпеки і його потрібно реформувати

Нагадаємо, 13 березня пасажири електрички на станції "Київ-Волинський" стали очевидцями, як між вагонами застряг підліток. Він отримав розряд струму на очах у натовпу.

Раніше в Одесі двоє підлітків залізли на дах вантажного вагона, де їх вдарило струмом. Один із хлопців загинув на місці, інший — помер у лікарні.