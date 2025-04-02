Последствия пожара в гимназии восточных языков в Киеве — фоторепортаж

Что с гимназией восточных языков в Киеве после пожара — фото
Прошло три года с момента сокрушительного пожара, который разрушил 14 февраля помещение Киевской гимназии восточных языков №1. Сейчас некоторые классы в руинах, которые так и не восстановили.
Корреспондент Новини.LIVE побывал в гимназии и покажет, что происходит там прямо сейчас.
Пепелище в гимназии восточных языков в Киеве
Гимназия восточных языков в Киеве была чрезвычайно популярной и поистине гордостью столицы. Это специализированное учебное заведение, где углубленно изучали иностранные языки, в частности, японский, китайский, арабский, корейский и другие восточные языки.
Интересно, что это учебное заведение основали в 1936 году. Тогда это была школа для детей из Испании. Кстати, здание гимназии построили на месте бывшего парка на территории Святошинских дач.
Заведение имеет длительную историю и готовило учеников к дальнейшему обучению в университетах с гуманитарным и филологическим уклоном.
Почему пожар в гимназии так долго тушили
Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 14 февраля в 01:23 ночи. Огонь стремительно распространился и охватил часть третьего этажа. К тушению пожара были привлечены 50 спасателей и 12 единиц техники.
Локализовать возгорание удалось в 03:30, а уже в 04:39 огонь полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара на тот момент выяснялись.
Тушение осложнялось из-за деревянных перекрытий и сильного задымления. К счастью, никто не пострадал. Эвакуация не проводилась, поскольку в то время в помещении не было людей.
Причину возгорания устанавливали эксперты. По предварительным данным, рассматривались несколько версий, в том числе проблемы с электропроводкой или обогревательными приборами. В результате пожара была уничтожена значительная часть кровли и повреждены классы на верхних этажах.
После инцидента гимназия временно приостановила очное обучение, часть учеников продолжила учиться дистанционно или была переведена в другие заведения.
Пожар вызвал широкий резонанс в Киеве, поскольку гимназия имела уникальный профиль и считалась одним из ведущих учебных заведений столицы по восточной филологии.
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