Последствия пожара в гимназии восточных языков в Киеве — фоторепортаж

Последствия пожара в 2022 году в столичной гимназии восточных языков. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прошло три года с момента сокрушительного пожара, который разрушил 14 февраля помещение Киевской гимназии восточных языков №1. Сейчас некоторые классы в руинах, которые так и не восстановили.

Корреспондент Новини.LIVE побывал в гимназии и покажет, что происходит там прямо сейчас.

Читайте также:

Пепелище в гимназии восточных языков в Киеве

Крыша гимназии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сгоревшее перекрытие крыши. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Гимназия восточных языков в Киеве была чрезвычайно популярной и поистине гордостью столицы. Это специализированное учебное заведение, где углубленно изучали иностранные языки, в частности, японский, китайский, арабский, корейский и другие восточные языки.

Разрушенный класс. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Плесень на стенах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Интересно, что это учебное заведение основали в 1936 году. Тогда это была школа для детей из Испании. Кстати, здание гимназии построили на месте бывшего парка на территории Святошинских дач.

Руины в классе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поврежденное перекрытие. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Заведение имеет длительную историю и готовило учеников к дальнейшему обучению в университетах с гуманитарным и филологическим уклоном.

Вход в гимназию. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Почему пожар в гимназии так долго тушили

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 14 февраля в 01:23 ночи. Огонь стремительно распространился и охватил часть третьего этажа. К тушению пожара были привлечены 50 спасателей и 12 единиц техники.

Состояние классов сгоревшей гимназии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Локализовать возгорание удалось в 03:30, а уже в 04:39 огонь полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара на тот момент выяснялись.

В здании частично обвалились стены. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коридор гимназии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Тушение осложнялось из-за деревянных перекрытий и сильного задымления. К счастью, никто не пострадал. Эвакуация не проводилась, поскольку в то время в помещении не было людей.

Темный коридор в руинах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пол и стены с течением времени покрылись мхом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Класс японского языка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Причину возгорания устанавливали эксперты. По предварительным данным, рассматривались несколько версий, в том числе проблемы с электропроводкой или обогревательными приборами. В результате пожара была уничтожена значительная часть кровли и повреждены классы на верхних этажах.

Сгоревшие балки и стены. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия пожара в классе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После инцидента гимназия временно приостановила очное обучение, часть учеников продолжила учиться дистанционно или была переведена в другие заведения.

Сгоревший класс. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия пожара в гимназии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Пожар вызвал широкий резонанс в Киеве, поскольку гимназия имела уникальный профиль и считалась одним из ведущих учебных заведений столицы по восточной филологии.

Напомним, Новини.LIVE опубликовали фото последствий вражеской атаки по Харькову 26 марта.

Также россияне атаковали Гостомель БпЛА и уничтожили частный сектор — фоторепортаж последствий.