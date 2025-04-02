Наслідки пожежі в гімназії східних мов у Києві — фоторепортаж

Що з гімназією східних мов у Києві після пожежі — фоторепортаж
Минуло три роки з моменту нищівної пожежі, яка зруйнувала 14 лютого приміщення Київської гімназії східних мов №1. Нині деякі класи у руїнах, які так і не відновили.
Кореспондент Новини.LIVE побував у гімназії та покаже, що відбувається там просто зараз.
Згарище у гімназії східних мов у Києві
Гімназія східних мов у Києві була надзвичайно популярною та дійсно гордістю столиці. Це спеціалізований навчальний заклад, де поглиблено вивчали іноземні мови, зокрема, японську, китайську, арабську, корейську та інші східні мови.
Цікаво, що цей заклад освіти заснували 1936 році. Тоді це була школа для дітей із Іспанії. До речі, будівлю гімназії побудували на місці колишнього парку на території Святошинських дач.
Заклад має тривалу історію та готував учнів до подальшого навчання в університетах із гуманітарним і філологічним ухилом.
Чому пожежу в гімназії так довго гасили
Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 14 лютого о 01:23 ночі. Вогонь стрімко поширився і охопив частину третього поверху. До гасіння пожежі були залучені 50 рятувальників і 12 одиниць техніки.
Локалізувати займання вдалося о 03:30, а вже о 04:39 вогонь повністю ліквідували. Загальна площа займання становила 2000 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Причини пожежі на той момент з’ясовувались.
Гасіння ускладнювалося через дерев’яні перекриття та сильне задимлення. На щастя, ніхто не постраждав. Евакуація не проводилася, оскільки у той час у приміщенні не було людей.
Причину займання встановлювали експерти. За попередніми даними, розглядалися кілька версій, зокрема проблеми з електропроводкою або обігрівальними приладами. У результаті пожежі було знищено значну частину покрівлі та пошкоджено класи на верхніх поверхах.
Після інциденту гімназія тимчасово призупинила очне навчання, частина учнів продовжила навчатися дистанційно або була переведена до інших закладів.
Пожежа викликала широкий резонанс у Києві, оскільки гімназія мала унікальний профіль і вважалася одним із провідних навчальних закладів столиці зі східної філології.
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