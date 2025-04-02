Наслідки пожежі в гімназії східних мов у Києві — фоторепортаж

Наслідки пожежі в 2022 році у столичній гімназії східних мов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Минуло три роки з моменту нищівної пожежі, яка зруйнувала 14 лютого приміщення Київської гімназії східних мов №1. Нині деякі класи у руїнах, які так і не відновили.

Кореспондент Новини.LIVE побував у гімназії та покаже, що відбувається там просто зараз.

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Згарище у гімназії східних мов у Києві

Дах гімназії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згоріле перекриття даху. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Гімназія східних мов у Києві була надзвичайно популярною та дійсно гордістю столиці. Це спеціалізований навчальний заклад, де поглиблено вивчали іноземні мови, зокрема, японську, китайську, арабську, корейську та інші східні мови.

Зруйнований клас. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Цвіль на стінах. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Цікаво, що цей заклад освіти заснували 1936 році. Тоді це була школа для дітей із Іспанії. До речі, будівлю гімназії побудували на місці колишнього парку на території Святошинських дач.

Руїни в класі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Понівечене перекриття. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Заклад має тривалу історію та готував учнів до подальшого навчання в університетах із гуманітарним і філологічним ухилом.

Вхід до гімназії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Чому пожежу в гімназії так довго гасили

Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 14 лютого о 01:23 ночі. Вогонь стрімко поширився і охопив частину третього поверху. До гасіння пожежі були залучені 50 рятувальників і 12 одиниць техніки.

Стан класів згорілої гімназії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Локалізувати займання вдалося о 03:30, а вже о 04:39 вогонь повністю ліквідували. Загальна площа займання становила 2000 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Причини пожежі на той момент з’ясовувались.

У будівлі частково обвалилися стіни. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Коридор гімназії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Гасіння ускладнювалося через дерев’яні перекриття та сильне задимлення. На щастя, ніхто не постраждав. Евакуація не проводилася, оскільки у той час у приміщенні не було людей.

Темний коридор в руїнах. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Підлога та стіни з плином часу вкрилися мохом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клас японської мови. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Причину займання встановлювали експерти. За попередніми даними, розглядалися кілька версій, зокрема проблеми з електропроводкою або обігрівальними приладами. У результаті пожежі було знищено значну частину покрівлі та пошкоджено класи на верхніх поверхах.

Згорілі балки та стіни. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки пожежі у класі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після інциденту гімназія тимчасово призупинила очне навчання, частина учнів продовжила навчатися дистанційно або була переведена до інших закладів.

Згорілий клас. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки пожежі у гімназії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пожежа викликала широкий резонанс у Києві, оскільки гімназія мала унікальний профіль і вважалася одним із провідних навчальних закладів столиці зі східної філології.

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