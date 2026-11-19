Участники столкновений в Петропавловской Борщаговке. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители продолжают расследовать столкновения и хулиганские действия вблизи места временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке. Всего о подозрении сообщили 16 лицам. Суд уже избрал меры пресечения в отношении шестерых фигурантов дела.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Новини.LIVE.

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Что известно о расследовании столкновений в Киевской области

По данным полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к противоправным действиям. Ранее правоохранители задержали женщину, которая, по версии следствия, подстрекала местных жителей к нарушениям, двух ее сообщников, а также еще шестерых человек.

На прошлой неделе семерым фигурантам было предъявлено подозрение. Шестерых из них подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, а еще одного — в сопротивлении сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Какие меры пресечения избраны в отношении подозреваемых

Как сообщили в Национальной полиции Украины, совместно со Службой безопасности Украины в рамках процессуальных мероприятий в общей сложности о подозрении сообщили 16 лицам.

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На данный момент суд избрал меры пресечения в отношении шестерых фигурантов: четверых поместили под ночной домашний арест, еще двум назначили личное обязательство.

Полицейские продолжают расследование, устанавливают других возможных участников инцидента и выясняют все обстоятельства столкновений.

Что известно о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Офис военного омбудсмена планирует повторно опросить мужчин, мобилизованных в Петропавловской Борщаговке. Во время первого общения представителям учреждения мешали толпа, шум и отсутствие освещения, поэтому подробно поговорить со всеми не удалось. Один из мобилизованных рассказал, что травмировал руку после падения во время мобилизации.

Также Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал беспорядки. Он назвал происшествие "подстроенной историей" и призвал правоохранителей выяснить все обстоятельства. В то же время глава государства отметил, что среди участников могли быть люди, не имевшие отношения к организации беспорядков.