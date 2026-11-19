Учасники сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці продовжують розслідувати сутички та хуліганські дії поблизу місця тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії України у Петропавлівській Борщагівці. Загалом про підозру повідомили 16 особам. Суд уже обрав запобіжні заходи шістьом фігурантам справи.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про розслідування сутичок на Київщині

За даними поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та причетних до протиправних дій. Раніше правоохоронці затримали жінку, яка, за версією слідства, підбурювала місцевих жителів до порушень, двох її спільників, а також ще шістьох осіб.

Минулого тижня сімом фігурантам повідомили про підозру. Шістьох із них підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб, а ще одного — в опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків.

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Які запобіжні заходи обрали підозрюваним

Як повідомили в Національній поліції України, спільно зі Службою безпеки України в межах процесуальних заходів загалом про підозру повідомили 16 особам.

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Поліцейські продовжують розслідування, встановлюють інших можливих учасників інциденту та з'ясовують усі обставини сутичок.

Що відомо про сутички на Петропавлівській Борщагівці

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Офіс військового омбудсмана планує повторно опитати чоловіків, мобілізованих у Петропавлівській Борщагівці. Під час першого спілкування представникам установи заважали натовп, шум і відсутність освітлення, тому поговорити детально з усіма не вдалося. Один із мобілізованих розповів, що травмував руку після падіння під час мобілізації.

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Також Новини.LIVE писали, що 14 листопада президент України Володимир Зеленський уперше публічно прокоментував заворушення. Він назвав подію підготовленою історією та закликав правоохоронців з'ясувати всі обставини. Водночас глава держави зауважив, що серед учасників могли бути люди, які не мали стосунку до організації заворушень.