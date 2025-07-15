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Главная Киев Ущерб на 2,5 млрд грн — глава Киевспецтранса получил подозрение

Ущерб на 2,5 млрд грн — глава Киевспецтранса получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 23:15
Руководителя "Киевспецтранса" подозревают в допущении хранения отходов — детали
Задержание фигуранта. Фото: Полиция Киева

В столице правоохранители разоблачили масштабное нарушение в сфере обращения с отходами. Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении председателю правления ЧАО "Киевспецтранс" — предприятия, ответственного за вывоз бытового мусора.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Пост Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Детали дела

Как установили следователи, руководитель допустил завоз, хранение и складирование крупногабаритных, строительных и других отходов на земельные участки общей площадью 12 гектаров, которые не предназначены для обустройства свалок. Среди этих участков — земли сельскохозяйственного назначения, зеленые зоны и территории, принадлежащие общине Киева или находящиеся в пользовании частных предприятий, но в коммунальной собственности.

По данным прокуратуры, руководитель компании в течение длительного времени не принимал никаких мер для прекращения незаконной деятельности, фактически игнорируя превращение этих территорий в стихийные свалки.

Результаты экспертиз показали, что такие действия повлекли экологический ущерб, который эксперты оценили в почти 2,5 миллиарда гривен. Это — прямые убытки, нанесенные окружающей среде и территориальной общине Киева.

Руководителю предприятия объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что Одесская городская власть потерпела очередное поражение в судебном процессе по контролю над главным полигоном твердых бытовых отходов, расположенным на Дальницких карьерах. Суд принял решение в пользу частной компании "Клиар сити", которая и в дальнейшем будет оставаться арендатором этой территории.

Кроме того, на Трухановом острове обнаружили незаконную свалку, которая образовалась на земельном участке, не предназначенном для таких целей.

Киев мусор прокуратура свалки подозрение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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