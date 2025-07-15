Руководителя "Киевспецтранса" подозревают в допущении хранения отходов — детали

Задержание фигуранта. Фото: Полиция Киева

В столице правоохранители разоблачили масштабное нарушение в сфере обращения с отходами. Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении председателю правления ЧАО "Киевспецтранс" — предприятия, ответственного за вывоз бытового мусора.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Пост Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Детали дела

Как установили следователи, руководитель допустил завоз, хранение и складирование крупногабаритных, строительных и других отходов на земельные участки общей площадью 12 гектаров, которые не предназначены для обустройства свалок. Среди этих участков — земли сельскохозяйственного назначения, зеленые зоны и территории, принадлежащие общине Киева или находящиеся в пользовании частных предприятий, но в коммунальной собственности.

По данным прокуратуры, руководитель компании в течение длительного времени не принимал никаких мер для прекращения незаконной деятельности, фактически игнорируя превращение этих территорий в стихийные свалки.

Результаты экспертиз показали, что такие действия повлекли экологический ущерб, который эксперты оценили в почти 2,5 миллиарда гривен. Это — прямые убытки, нанесенные окружающей среде и территориальной общине Киева.

Руководителю предприятия объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что Одесская городская власть потерпела очередное поражение в судебном процессе по контролю над главным полигоном твердых бытовых отходов, расположенным на Дальницких карьерах. Суд принял решение в пользу частной компании "Клиар сити", которая и в дальнейшем будет оставаться арендатором этой территории.

Кроме того, на Трухановом острове обнаружили незаконную свалку, которая образовалась на земельном участке, не предназначенном для таких целей.