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Головна Київ Шкоди на 2,5 млрд грн — глава Київспецтранс отримав підозру

Шкоди на 2,5 млрд грн — глава Київспецтранс отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 23:15
Керівника “Київспецтрансу” підозрюють у допущенні зберігання відходів - деталі
Затримання фігуранта. Фото: Поліція Києва

У столиці правоохоронці викрили масштабне порушення у сфері поводження з відходами. Київська міська прокуратура повідомила про підозру голові правління ПрАТ "Київспецтранс" — підприємства, відповідального за вивезення побутового сміття.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Пост Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Деталі справи

Як встановили слідчі, керівник допустив завезення, зберігання та складування великогабаритних, будівельних та інших відходів на земельні ділянки загальною площею 12 гектарів, які не призначені для облаштування сміттєзвалищ. Серед цих ділянок — землі сільськогосподарського призначення, зелені зони та території, що належать громаді Києва або перебувають у користуванні приватних підприємств, але є у комунальній власності.

За даними прокуратури, керівник компанії впродовж тривалого часу не вживав жодних заходів для припинення незаконної діяльності, фактично ігноруючи перетворення цих територій на стихійні звалища.

Результати експертиз показали, що такі дії спричинили екологічну шкоду, яку експерти оцінили у майже 2,5 мільярда гривень. Це — прямі збитки, завдані навколишньому середовищу та територіальній громаді Києва.

Керівнику підприємства оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що Одеська міська влада зазнала чергової поразки в судовому процесі щодо контролю над головним полігоном твердих побутових відходів, розташованим на Дальницьких кар'єрах. Суд ухвалив рішення на користь приватної компанії "Кліар сіті", яка й надалі залишатиметься орендарем цієї території.

Крім того, на Трухановому острові виявили незаконне сміттєзвалище, яке утворилося на земельній ділянці, не призначеній для таких цілей. 

Київ сміття прокуратура сміттєзвалища підозра
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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