Шмыгаль сообщил, что маленькие пациенты "Охматдета" получили новые места для лечения

Шмыгаль сказал, куда перевели пациентов "Охматдета" в Киеве
Из-за ракетного удара по детской больнице "Охматдет" пациенты заведения были переведены в различные больницы Киева. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко посетили новые места расположения отделений и обсудили обеспечение надлежащих условий для лечения детей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 10 июля.
Куда перевели пациентов "Охматдета"
В результате повреждения российской ракетой детской больницы "Охматдет" в понедельник, 8 июля, маленькие пациенты заведения были переведены в разные больницы Киева.
"Однако для детей из Охматдета важно оставаться вместе, продолжать лечение со своими врачами и видеть знакомые лица" , - отметил Шмыгаль.
В среду, 10 июля, вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко премьер-министр посетил места, куда планируется комплексно переместить часть отделений Охматдета, пока не восстановят больницу. Согласно поручению правительства, это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. В настоящее время идет процесс перемещения оборудования.
Чиновник отметил, что очень важно, чтобы в новых местах были обеспечены необходимые условия для пребывания и лечения детей.
"Посетили также профильные медицинские учреждения — Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины и Национальный институт рака, временно принявшие часть пациентов. Все указанные медицинские учреждения выделили лучшие помещения и оборудование для маленьких пациентов" , — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что сегодня были обсуждены срочные потребности больниц и предоставлена задача Минздраву безотлагательно подать соответствующие списки и держать этот вопрос на контроле.
Напомним, что в результате террористической атаки на "Охматдет" погиб маленький мальчик, находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной.
Мы писали о том, что правительство Литвы объявило о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы.
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