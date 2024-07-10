Шмыгаль сообщил, что маленькие пациенты "Охматдета" получили новые места для лечения

Премьер-министр Денис Шмыгаль в больнице Киева, куда перевели пациентов из "Охматдета". Фото: Денис Шмыгаль

Из-за ракетного удара по детской больнице "Охматдет" пациенты заведения были переведены в различные больницы Киева. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко посетили новые места расположения отделений и обсудили обеспечение надлежащих условий для лечения детей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в среду, 10 июля.

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В результате повреждения российской ракетой детской больницы "Охматдет" в понедельник, 8 июля, маленькие пациенты заведения были переведены в разные больницы Киева.

"Однако для детей из Охматдета важно оставаться вместе, продолжать лечение со своими врачами и видеть знакомые лица" , - отметил Шмыгаль.

Шмигаль посетил одну из больниц Киева, куда перевели пациентов "Охматдета". Фото: Денис Шмыгаль

В среду, 10 июля, вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко премьер-министр посетил места, куда планируется комплексно переместить часть отделений Охматдета, пока не восстановят больницу. Согласно поручению правительства, это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. В настоящее время идет процесс перемещения оборудования.

Шмигаль и Ляшко приехали посмотреть на условия, в которых находятся дети из "Охматдета". Фото: Денис Шмыгаль

Чиновник отметил, что очень важно, чтобы в новых местах были обеспечены необходимые условия для пребывания и лечения детей.

"Посетили также профильные медицинские учреждения — Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины и Национальный институт рака, временно принявшие часть пациентов. Все указанные медицинские учреждения выделили лучшие помещения и оборудование для маленьких пациентов" , — отметил Шмыгаль.

Врач проводит экскурсию по больнице для Шмыгаля и Ляшко. Фото: Денис Шмыгаль

Он добавил, что сегодня были обсуждены срочные потребности больниц и предоставлена задача Минздраву безотлагательно подать соответствующие списки и держать этот вопрос на контроле.

Напомним, что в результате террористической атаки на "Охматдет" погиб маленький мальчик, находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская атака на больницу "Охматдет" была целенаправленной.

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