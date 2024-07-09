Місія ООН підтвердила пряме влучання російської ракети в лікарню Охматдит 8 липня

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту" 8 липня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй заявила, що аналіз відео показує "високу ймовірність" прямого влучання російською ракетою в лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня. У Москві намагалися стверджувати, що в медичний заклад нібито поцілила українська ракета протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Agence France-Presse у суботу, 9 липня.

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Голова моніторингової місії ООН з прав людини в України Даніель Белль спростувала спроби Кремля відвести від себе провину за обстріл "Охматдиту". За її словами, втрати були б набагато вищими, якби люди не сховалися в бункері під час атаки.

У російському МЗС намагалися стверджувати, що в лікарню поцілила нібито ракети української ППО.

Допис AFP. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ISW вважають, що російські офіційні особи та пропагандисти хочуть зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Для цього ворог створює фейки щодо удару та стану лікарні.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Такими діями у Кремлі знову продемонстрували свій цинізм.

Додамо, РФ надасть Радбезу ООН "факти", що заперечують українську версію щодо обстрілу Києва. Росія планує розповісти свою версію про ракетний обстріл столиці України.