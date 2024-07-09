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В ООН визнали, що Охматдит зазнав прямого влучання російською ракетою

9 липня 2024 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Місія ООН підтвердила пряме влучання російської ракети в лікарню Охматдит 8 липня
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту" 8 липня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй заявила, що аналіз відео показує "високу ймовірність" прямого влучання російською ракетою в лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня. У Москві намагалися стверджувати, що в медичний заклад нібито поцілила українська ракета протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Agence France-Presse у суботу, 9 липня.

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Голова моніторингової місії ООН з прав людини в України Даніель Белль спростувала спроби Кремля відвести від себе провину за обстріл "Охматдиту". За її словами, втрати були б набагато вищими, якби люди не сховалися в бункері під час атаки.

У російському МЗС намагалися стверджувати, що в лікарню поцілила нібито ракети української ППО.

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Допис AFP. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ISW вважають, що російські офіційні особи та пропагандисти хочуть зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Для цього ворог створює фейки щодо удару та стану лікарні.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Такими діями у Кремлі знову продемонстрували свій цинізм.

Додамо, РФ надасть Радбезу ООН "факти", що заперечують українську версію щодо обстрілу Києва. Росія планує розповісти свою версію про ракетний обстріл столиці України.

росія Київ війна ООН росіяни Україна окупанти Охматдит

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