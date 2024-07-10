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Шмигаль сказав, куди перевели пацієнтів "Охматдиту" у Києві

10 липня 2024 21:28
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Шмигаль повідомив, що маленькі пацієнти "Охматдиту" отримали нові місця для лікування
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у лікарні Києва, куди перевели пацієнтів із "Охматдиту". Фото: Денис Шмигаль
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Через ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" пацієнтів закладу було переведено до різних лікарень Києва. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідали нові місця розташування відділень та обговорили забезпечення належних умов для лікування дітей.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram у середу, 10 липня.

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Куди перевели пацієнтів "Охматдиту"

Внаслідок пошкодження російською ракетою дитячої лікарні "Охматдит" у понеділок, 8 липня, маленьких пацієнтів закладу було переведено в різні лікарні Києва.

"Однак, для дітей з Охматдиту важливо залишатися разом, продовжувати лікування зі своїми лікарями та бачити знайомі обличчя", — зазначив Шмигаль.

Удар по "Охматдиту" 8 липня
Шмигаль відвідав одну із лікарень Києва, куди перевели пацієнтів "Охматдиту". Фото: Денис Шмигаль

У середу, 10 липня, разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком прем'єр-міністр відвідав місця, куди планується комплексно перемістити частину відділень Охматдиту, допоки не відновлять лікарню. Згідно з дорученням уряду — це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Наразі триває процес переміщення обладнання.

Шмигаль та Ляшко у лікарні Києва, де перебувають діти із "Охматдиту"
Шмигаль та Ляшко приїхали подивитися на умови, в яких перебувають діти із "Охматдиту". Фото: Денис Шмигаль

Посадовець наголосив на тому, що дуже важливо, аби у нових місцях були забезпечені необхідні умови для перебування та лікування дітей.

"Відвідали також і профільні медичні заклади — Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України та Національний інститут раку, що тимчасово прийняли частину пацієнтів. Всі зазначені медичні заклади виділили найкращі приміщення та обладнання для маленьких пацієнтів", — зауважив Шмигаль.

Діти із "Охматдиту" були переведені в інші лікарні столиці
Лікар проводить екскурсію по лікарні для Шмигаля та Ляшка. Фото: Денис Шмигаль

Він додав, що сьогодні було обговорено термінові потреби лікарень і надано завдання для МОЗ невідкладно подати відповідні списки та тримати це питання на контролі.

Нагадаємо, що внаслідок терористичної атаки на "Охматдит" загинув маленький хлопчик, який перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Дитину було транспортовано до однієї з лікарень Києва, але врятувати її не вдалося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська атака на лікарню "Охматдит" була цілеспрямованою. 

Ми писали про те, що уряд Литви оголосив про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні.

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