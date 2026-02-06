Видео
Україна
Главная Киев Шмыгаль ответил, сколько бригад восстанавливают свет в столице

Шмыгаль ответил, сколько бригад восстанавливают свет в столице

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 22:47
Шмыгаль назвал количество бригад, восстанавливающих свет и тепло в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

В пятницу, 6 февраля, состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Речь шла, в частности, о ситуации с восстановлением света и тепла в Киеве.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Какова ситуация с восстановлением света и тепла

Как отметил Шмыгаль, по состоянию на сегодня к работам по восстановлению электроэнергии и теплоснабжения в Киеве привлекают дополнительный персонал. Поврежденные сети восстанавливают и днем, и ночью.

"Над возвращением света и тепла в столице сегодня работают более 255 бригад. Приняли решение увеличить их количество. Особое внимание — наиболее проблемным домам с повреждениями внутридомовых сетей", — отметил министр.

Шмигаль провів чергове засідання Штабу
Сообщение Шмыгаля. Фото: скриншот

Дополнительные 20 тысяч гривен для работников бригад

Шмыгаль также добавил, что в Дії стартовал прием заявок на доплату работникам аварийно-восстановительных бригад. Это касается специалистов, ликвидирующих последствия российских обстрелов.

"По 20 тысяч гривен в январе, феврале и марте получит каждый, кто сегодня устраняет последствия российских атак на нашу энергетику", — подчеркнул министр.

Он добавил, что в Украину поступает международная гуманитарная помощь. Только за сегодня компаниям передали более 173 тонн энергетического оборудования.

"Уже завтра в Киеве ожидаем 22 мощных генератора из 48, которые недавно Украине передала Литва. Есть поставки от японского JICA", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в столице. Он ответил, в каком состоянии энергосистема.

Также мы рассказывали о том, что Эстония открыла в Киеве Пункт Непобедимости. Там можно согреться и получить психологическую поддержку.

Денис Шмыгаль Киев электроэнергия восстановление энергетика
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
