Шмыгаль назвал количество бригад, восстанавливающих свет и тепло в Киеве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

В пятницу, 6 февраля, состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Речь шла, в частности, о ситуации с восстановлением света и тепла в Киеве.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передают Новини.LIVE.

Какова ситуация с восстановлением света и тепла

Как отметил Шмыгаль, по состоянию на сегодня к работам по восстановлению электроэнергии и теплоснабжения в Киеве привлекают дополнительный персонал. Поврежденные сети восстанавливают и днем, и ночью.

"Над возвращением света и тепла в столице сегодня работают более 255 бригад. Приняли решение увеличить их количество. Особое внимание — наиболее проблемным домам с повреждениями внутридомовых сетей", — отметил министр.

Сообщение Шмыгаля. Фото: скриншот

Дополнительные 20 тысяч гривен для работников бригад

Шмыгаль также добавил, что в Дії стартовал прием заявок на доплату работникам аварийно-восстановительных бригад. Это касается специалистов, ликвидирующих последствия российских обстрелов.

"По 20 тысяч гривен в январе, феврале и марте получит каждый, кто сегодня устраняет последствия российских атак на нашу энергетику", — подчеркнул министр.

Он добавил, что в Украину поступает международная гуманитарная помощь. Только за сегодня компаниям передали более 173 тонн энергетического оборудования.

"Уже завтра в Киеве ожидаем 22 мощных генератора из 48, которые недавно Украине передала Литва. Есть поставки от японского JICA", — сообщил Шмыгаль.

