Шмигаль назвав кількість бригад, що відновлюють світло і тепло у Києві

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

У п'ятницю, 6 лютого, відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Йшлося, зокрема, про ситуацію з відновленням світла та тепла у Києві.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація з відновленням світла і тепла

Як зазначив Шмигаль, станом на сьогодні до робіт з відновлення електроенергії та теплопостачання у Києві залучають додатковий персонал. Пошкоджені мережі відновлюють і вдень, і вночі.

"Над поверненням світла й тепла у столиці сьогодні працюють понад 255 бригад. Ухвалили рішення збільшити їх кількість. Особлива увага — найбільш проблемним будинкам із пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж", — зауважив міністр.

Повідомлення Шмигаля. Фото: скриншот

Додаткові 20 тисяч гривень для працівників бригад

Шмигаль також додав, що у Дії стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад. Це стосується фахівців, що ліквідовують наслідки російських обстрілів.

"По 20 тисяч гривень у січні, лютому і березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику", — наголосив міністр.

Він додав, що до України надходить міжнародна гуманітарна допомога. Лише за сьогодні компаніям передали понад 173 тонни енергетичного обладнання.

"Вже завтра у Києві очікуємо 22 потужних генератори з 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA", — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у столиці. Він відповів, в якому стані енергосистема.

Також ми розповідали про те, що Естонія відкрила в Києві Пункт Непереможності. Там можна зігрітися та отримати психологічну підтримку.