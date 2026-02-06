Шмигаль назвав кількість бригад, що відновлюють світло і тепло у Києві

Шмигаль відповів, скільки бригад відновлюють світло у столиці
У п'ятницю, 6 лютого, відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Йшлося, зокрема, про ситуацію з відновленням світла та тепла у Києві.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передають Новини.LIVE.
Яка ситуація з відновленням світла і тепла
Як зазначив Шмигаль, станом на сьогодні до робіт з відновлення електроенергії та теплопостачання у Києві залучають додатковий персонал. Пошкоджені мережі відновлюють і вдень, і вночі.
"Над поверненням світла й тепла у столиці сьогодні працюють понад 255 бригад. Ухвалили рішення збільшити їх кількість. Особлива увага — найбільш проблемним будинкам із пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж", — зауважив міністр.
Додаткові 20 тисяч гривень для працівників бригад
Шмигаль також додав, що у Дії стартував прийом заявок на доплату працівникам аварійно-відновлювальних бригад. Це стосується фахівців, що ліквідовують наслідки російських обстрілів.
"По 20 тисяч гривень у січні, лютому і березні отримає кожен, хто сьогодні усуває наслідки російських атак на нашу енергетику", — наголосив міністр.
Він додав, що до України надходить міжнародна гуманітарна допомога. Лише за сьогодні компаніям передали понад 173 тонни енергетичного обладнання.
"Вже завтра у Києві очікуємо 22 потужних генератори з 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA", — повідомив Шмигаль.
