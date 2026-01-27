Какова ситуация со светом в Киеве - данные Шмыгаля

Проведение заседания Штаба по энергетике. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о результатах очередного заседания Штаба по вопросам энергетики. По его словам, сейчас в Киеве без электроснабжения остаются около 710 тысяч потребителей.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram во вторник, 27 января.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Какова ситуация со светом в Киеве

Министр подчеркнул, что отсутствие четких графиков отключений является сложной для людей, поэтому главной задачей специалистов на ближайшее время является выход на прогнозируемые и понятные графики подачи электроэнергии.

Государство уже предоставило всю необходимую помощь, а Штаб работает в ежечасном режиме, находясь в постоянной координации с энергетиками и городскими властями. При этом Шмыгаль отметил, что энергосистема получила неравномерные повреждения, поэтому в первые недели восстановления графики отключений в разных районах могут отличаться в зависимости от пропускной способности сетей.

Восстановительные работы продолжаются. Параллельно государство работает над системными решениями, в частности развитием когенерации, упрощением подключений и строительством новых линий электропередач. Также завершается верификация имеющихся в столице когенерационных установок, приоритетом остается их стабильная работа и максимальная подача электроэнергии в сеть, что должно усилить энергетическую устойчивость Киева и частично покрыть потребности потребителей.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, в каких регионах самая сложная ситуация со светом и теплом.

А вчера, 26 января, правительство провело очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.