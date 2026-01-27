Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Шмыгаль раскрыл, сколько киевлян остаются без света

Шмыгаль раскрыл, сколько киевлян остаются без света

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 22:27
Какова ситуация со светом в Киеве - данные Шмыгаля
Проведение заседания Штаба по энергетике. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о результатах очередного заседания Штаба по вопросам энергетики. По его словам, сейчас в Киеве без электроснабжения остаются около 710 тысяч потребителей.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram во вторник, 27 января.

Реклама
Читайте также:
Шмигаль розкрив, скільки киян лишаються без світла - фото 1
Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Какова ситуация со светом в Киеве

Министр подчеркнул, что отсутствие четких графиков отключений является сложной для людей, поэтому главной задачей специалистов на ближайшее время является выход на прогнозируемые и понятные графики подачи электроэнергии.

Государство уже предоставило всю необходимую помощь, а Штаб работает в ежечасном режиме, находясь в постоянной координации с энергетиками и городскими властями. При этом Шмыгаль отметил, что энергосистема получила неравномерные повреждения, поэтому в первые недели восстановления графики отключений в разных районах могут отличаться в зависимости от пропускной способности сетей.

Восстановительные работы продолжаются. Параллельно государство работает над системными решениями, в частности развитием когенерации, упрощением подключений и строительством новых линий электропередач. Также завершается верификация имеющихся в столице когенерационных установок, приоритетом остается их стабильная работа и максимальная подача электроэнергии в сеть, что должно усилить энергетическую устойчивость Киева и частично покрыть потребности потребителей.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, в каких регионах самая сложная ситуация со светом и теплом.

А вчера, 26 января, правительство провело очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

Денис Шмыгаль Киев сфера энергетики энергетика столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации