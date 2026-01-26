Шмыгаль провел заседание штаба по восстановлению света и тепла

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Telegram

В понедельник, 26 января, состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. Ключевое внимание — восстановление тепло и электротеплоснабжения.

Об этом сообщил глава Минэнерго Денис Шмыгаль в Telegram.

Заседание штаба по ситуации в энергетике — детали

"Провели вечернее заседание штаба. Руководители направлений отчитались о результатах за день. Основное внимание — работы по восстановлению тепло и электротеплоснабжения", — проинформировал Шмыгаль.

А также добавил, что во время встречи были разработаны конкретные шаги как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками.

Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных.

Министр поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество установок, чтобы компенсировать потери.

"Сегодня также имели предметную работу с бизнесом региона. Прошлись по каждому предприятию индивидуально, чтобы понять потребности и возможности. Результат диалога конкретный — уже в ближайшее время ожидаем получить дополнительные мегаватты мощности от генерации бизнеса", — проинформировал глава Минэнерго.

Кроме того, он отметил, что также привлекается помощь партнеров.

По данным Шмыгаля, за прошедшую неделю удалось получить 31 тонну грузов — генераторы, трансформаторы и другое оборудование от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии.

В ближайшее время ожидается большая партия генераторов от Литвы и Евросоюза.

"Связь и цифровая координация — еще один приоритет. Передали генераторы коммунальным предприятиям и провайдерам.

Отдельно договорились с городом способствовать тем провайдерам, которые могут обеспечить xPON технологию оптоволоконного интернета в дома. Здесь не должно быть никакой монополии, а люди должны получать качественные услуги связи при любых условиях", — резюмировал министр.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский проинформировал о ситуации со светом и теплом в Украине.

Ранее мы информировали, что по состоянию на 26 января в Киеве более тысячи домов до сих пор остаются без тепла.