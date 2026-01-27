Яка ситуація із світлом у Києві - дані Шмигаля

Проведення засідання Штабу щодо енергетики. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про результати чергового засідання Штабу з питань енергетики. За його словами, наразі в Києві без електропостачання залишаються близько 710 тисяч споживачів.

Про це Шмигаль написав у Telegram у вівторок, 27 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Яка ситуація із світлом у Києві

Міністр наголосив, що відсутність чітких графіків відключень є складною для людей, тому головним завданням фахівців на найближчий час є вихід на прогнозовані та зрозумілі графіки подачі електроенергії.

Держава вже надала всю необхідну допомогу, а Штаб працює у щогодинному режимі, перебуваючи в постійній координації з енергетиками та міською владою. Водночас Шмигаль зазначив, що енергосистема зазнала нерівномірних пошкоджень, тому в перші тижні відновлення графіки відключень у різних районах можуть відрізнятися залежно від пропускної здатності мереж.

Відновлювальні роботи тривають. Паралельно держава працює над системними рішеннями, зокрема розвитком когенерації, спрощенням підключень та будівництвом нових ліній електропередач. Також завершується верифікація наявних у столиці когенераційних установок, пріоритетом залишається їх стабільна робота та максимальна подача електроенергії в мережу, що має посилити енергетичну стійкість Києва та частково покрити потреби споживачів.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський розповів, в яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом та теплом.

А вчора, 26 січня, уряд провів чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.