Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Шмигаль розкрив, скільки киян лишаються без світла

Шмигаль розкрив, скільки киян лишаються без світла

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 22:27
Яка ситуація із світлом у Києві - дані Шмигаля
Проведення засідання Штабу щодо енергетики. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про результати чергового засідання Штабу з питань енергетики. За його словами, наразі в Києві без електропостачання залишаються близько 710 тисяч споживачів.

Про це Шмигаль написав у Telegram у вівторок, 27 січня.

Реклама
Читайте також:
Шмигаль розкрив, скільки киян лишаються без світла - фото 1
Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Яка ситуація із світлом у Києві

Міністр наголосив, що відсутність чітких графіків відключень є складною для людей, тому головним завданням фахівців на найближчий час є вихід на прогнозовані та зрозумілі графіки подачі електроенергії.

Держава вже надала всю необхідну допомогу, а Штаб працює у щогодинному режимі, перебуваючи в постійній координації з енергетиками та міською владою. Водночас Шмигаль зазначив, що енергосистема зазнала нерівномірних пошкоджень, тому в перші тижні відновлення графіки відключень у різних районах можуть відрізнятися залежно від пропускної здатності мереж.

Відновлювальні роботи тривають. Паралельно держава працює над системними рішеннями, зокрема розвитком когенерації, спрощенням підключень та будівництвом нових ліній електропередач. Також завершується верифікація наявних у столиці когенераційних установок, пріоритетом залишається їх стабільна робота та максимальна подача електроенергії в мережу, що має посилити енергетичну стійкість Києва та частково покрити потреби споживачів.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський розповів, в яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом та теплом.

А вчора, 26 січня, уряд провів чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Денис Шмигаль Київ сфера енергетики енергетика столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації