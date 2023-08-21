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Шокирующие кадры: как выглядит укрытие в Соломенском районе Киева

21 августа 2023 18:39
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Укрытие в Киеве: как выглядит бомбоубежище без ремонта
Условия в одном из укрытий Киева. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Тема укрытий до сих пор остается актуальной, ведь выделяют на их строительство и ремонт сумасшедшие деньги, а по факту как не замок на дверях, так потолок падает на голову. Мэр столицы еще несколько месяцев назад начал проверку всех укрытий по Киеву и каждый раз предлагает горожанам пользоваться картой укрытий, чтобы оперативно попасть в бомбоубежище. 

Новини.LIVE спустилось в одно из укрытий в Соломенском районе Киева, и условия пребывания там шокировали. Больше — в фоторепортаже.

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Вход в укрытие.  Фото: Новини.LIVE
Укрытие
Табличка при входе в укрытие.  Фото: Новини.LIVE

Укрытие расположено по адресу ул. Тихого, 40/16. По факту это подвал в многоквартирном доме. Попасть во двор можно только имея ключи, однако во время тревоги открывают двери для всех. Таблички "Укрытие" размещены с разных сторон дома, чтобы прохожие могли быстро сориентироваться.

Укрытие
Значок "Укрытие" на доме. Фото: Новини.LIVE

Как рассказали нам жители, первый месяц полномасштабной войны постоянно жили в своем подвале, хотя там — ни туалета, ни вентиляции.

Сейчас в укрытие спускаются единицы. Но это и не удивительно, ведь в таких условиях существует опасность не только из-за обстрелов, но и из-за качества воздуха, влажности, бытового мусора, открытых коммуникаций и т.д.

Через несколько минут пребывания в этом подвале дышать становится тяжело, одежда загрязняется. С труб капает вода, на стенах собирается влага.

Укрытие
Укрытие в многоквартирном доме. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве
Условия в укрытии в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве
Место для пребывания людей в укрытии. Фото: Новини.LIVE

"У нас на третьем этаже есть ребенок из ДЦП, парню где-то 17 лет. Когда были бомбардировки, мы его несли в это укрытие на руках. Потому что его взрывы пугают. Условий никаких здесь нет, куча пыли. Я пытаюсь решить вопрос, чтобы здесь сделали ремонт", — рассказал Новини.LIVE житель дома Дмитрий.

  • Условия укрытия в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE
  • Детский стульчик в укрытии. Фото: Новини.LIVE
  • Коммуникации в укрытии. Фото: Новини.LIVE
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Напомним, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке овощерезок в укрытие. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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