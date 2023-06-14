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В Києві укриття облаштують барабанами за майже мільйон гривень

14 червня 2023 22:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Києві укриття облаштують барабанами за майже мільйон гривень
Вказівка бомбосховища. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В одному із районів Києві в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани  для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. На все потратили понад 3 млн грн.

Про це свідчать дані в системі онлайн-закупівель Prozorro.

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У Дніпровському районі столиці управління освіти оголосило тендер на закупівлю 12 "комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях" на понад 1,5 млн грн у грудні 2022 року. 

Для оснащення укриттів чиновники вирішили обрати овочерізки Robot Coupe CL50. Модель повністю укомплектована усім начинням. А ціна однієї такої овочерізки —  131 958 грн. Вся закупівля обійшлась управлінню освіти в 1 583 496 грн.

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Овочерізка, яку придбали в укриття. Фото: TEXNOBILKA.COM.UA

Окрім овочерізок в укриття для закладів освіти також закупили барабани для так званого психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. 

Відтак, у квітні відомство оголосили тендер на закупівлю музичних інструментів. 

Тоді, у фізичної особи — підприємця Патрікея Романа Олексійовича було закуплено 306 барабанів різного діаметру та 153 комплекти молоточків для барабанів загальною сумою 882 262 грн.

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Закупівлі для укриттів у Києві. Фото: скріншот
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Закупівлі для укриттів у Києві. Фото: скріншот

Нагадаємо, в Україні активно триває перевірка укриттів. Так, мер Києва Віталій Кличко розповів, що кияни мають безперешкодний доступ до 90% укриттів. Втім, у задовільному стані зараз лише 63% цих столичних об’єктів.

Також ми писали, що 8 червня, відбулося позачергове пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Київрада додатково виділила 750 мільйонів гривень на ремонт столичних укриттів. 

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