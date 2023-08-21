Укриття в Києві: як виглядає бомбосховище без ремонту

Умови в одному з укриттів Києва. Фото: Новини.LIVE

Тема укриттів досі залишається актуальною, адже виділяють на їхнє будівництво та ремонт шалені гроші, а по факту як не замок на дверях, так стеля падає на голову. Мер столиці ще кілька місяців тому почав перевірку всіх укриттів по Києву і щоразу наголошує містянам користуватися мапою укриттів, аби оперативно потрапити до сховища.

Новини.LIVE спустилося в одне з укриттів у Солом'янському районі Києва, й умови перебування там шокували. Більше — у фоторепортажі.

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Вхід до укриття. Фото: Новини.LIVE

Табличка біля входу до укриття. Фото: Новини.LIVE

Укриття розташоване за адресою вул. Тихого, 40/16. За фактом це підвал у багатоквартирному будинку. Потрапити у двір можна лише маючи ключі, однак під час тривоги хвіртку відкривають для всіх. Таблички "Укриття" розміщені з різних сторін будинку, аби перехожі могли швидко зорієнтуватися.

Позначки "Укриття" на будинку. Фото: Новини.LIVE

Як розповіли нам мешканці, перший місяць повномасштабної війни постійно жили у своєму підвалі, хоча там — ні туалету, ні вентиляції.

Зараз до укриття спускаються одиниці. Але це і не дивно, адже в таких умовах існує небезпека не лише через обстріли, а й через якість повітря, вологість, побутове сміття, відкриті комунікації тощо.

За кілька хвилин перебування у цьому підвалі дихати стає важко, одяг забруднюється. З труб крапає вода, на стінах збирається волога.

Укриття в багатоквартирному будинку. Фото: Новини.LIVE

Умови в укритті в Києві. Фото: Новини.LIVE

Місце для перебування людей в укритті. Фото: Новини.LIVE

"У нас на третьому поверсі є дитина з ДЦП, хлопцю десь 17 років. Коли були бомбардування, ми його несли в це укриття на руках. Бо його вибухи лякають. Умов ніяких тут немає, купа пилу. Я намагаюся вирішити питання, щоб тут зробили ремонт”, – розповів Новини.LIVE мешканець будинку Дмитро.

Умови в укритті в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE

Дитячий стільчик в укритті. Фото: Новини.LIVE

Комунікації в укритті. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі овочерізок в укриття. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.