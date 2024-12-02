Шольц приехал в Киев 2 декабря – что известно

Олаф Шольц в Киеве. Фото: Tagesschau

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Целью визита является подтверждение поддержки Украины в войне против России.

Об этом пишет Tagesschau.

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В материале говорится, что Шольц отправился в столицу Украины, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Немецкий канцлер объявил о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро.

Известно, что это уже второй визит канцлера Шольца в Украину с начала полномасштабной войны.

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны", — отметил он.

Издание пишет, что своим визитом Шольц хочет выразить солидарность и дать понять, что Германия будет оставаться "сильнейшим поклонником Украины в Европе".

Напомним, вчера в Киев прибыли новый президент Евросовета Антониу Кошта, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Кошта. В материале Новини.LIVE рассказали основные темы разговора украинского лидера з представителем ЕС.