Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Шольц прибыл с визитом в Киев arrow

Шольц прибыл с визитом в Киев

2 декабря 2024 08:50
Евгения Брюховецкая - редактор
Шольц приехал в Киев 2 декабря – что известно
Олаф Шольц в Киеве. Фото: Tagesschau
Евгения Брюховецкая - редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Целью визита является подтверждение поддержки Украины в войне против России.

Об этом пишет Tagesschau.

Читайте также:

Шольц в Киеве 2 декабря

В материале говорится, что Шольц отправился в столицу Украины, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Немецкий канцлер объявил о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро.

Известно, что это уже второй визит канцлера Шольца в Украину с начала полномасштабной войны.

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны", — отметил он.

Издание пишет, что своим визитом Шольц хочет выразить солидарность и дать понять, что Германия будет оставаться "сильнейшим поклонником Украины в Европе".

Напомним, вчера в Киев прибыли новый президент Евросовета Антониу Кошта, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Кошта. В материале Новини.LIVE рассказали основные темы разговора украинского лидера з представителем ЕС.

Киев Германия военная помощь Олаф Шольц война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:53 Осторожно, на Одесчине бешенство — что надо знать об инфекции

09:41 Шольц анонсировал передачу Украине пакета помощи на 650 млн евро

Новость с видео

09:37 Новая атомная эра — что известно о модульных реакторах в Украине

09:29 РФ в очередной раз атаковала Украину дронами — сколько сбила ПВО

09:21 Когда одесситы будут со светом — графики на понедельник

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

08:57 Били даже женщин — в Грузии силовики напали на людей в метро

08:51 Компенсация за коммуналку — кому и за что вернут деньги

08:51 Льготы на коммуналку — кому дают скидку от 50% до 100%

08:50 Шольц прибыл с визитом в Киев

09:53 Осторожно, на Одесчине бешенство — что надо знать об инфекции

09:41 Шольц анонсировал передачу Украине пакета помощи на 650 млн евро

Новость с видео

09:37 Новая атомная эра — что известно о модульных реакторах в Украине

09:29 РФ в очередной раз атаковала Украину дронами — сколько сбила ПВО

09:21 Когда одесситы будут со светом — графики на понедельник

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

08:57 Били даже женщин — в Грузии силовики напали на людей в метро

08:51 Компенсация за коммуналку — кому и за что вернут деньги

08:51 Льготы на коммуналку — кому дают скидку от 50% до 100%

08:50 Шольц прибыл с визитом в Киев

08:36 Львівська брама — что известно о неоткрытой станции метро Киева

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету