До Києва прибули представники ЄС - яка мета візиту

Антоніу Кошта, Кая Каллас та Марта Кос. Фото: X

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у неділю, 1 грудня, прибув з візитом до Києва. Разом з ним приїхала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Марта Кос.

Про це Каллас повідомила в X.

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"Це привілей бути в Києві разом з Антоніу Кошта та Комісаром Косом", — йдеться у повідомленні.

Антоніу Кошта, Кая Каллас та Марта Кос. Фото: X

Каллас зазначила, що під час її першого візиту з моменту вступу на посаду, послання є чітким: Європейський Союз хоче, аби Україна перемогла у цій війні.

"Ми зробимо для цього все можливе", — додала вона.

Скриншот допису Каллас

Водночас Кошта зауважив, що з першого дня війни ЄС стоїть на боці України.

"З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу", — написав він у дописі.

Скриншот допису Кошта

Нагадаємо, 4 листопада голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до Києва.

Також ми писали, що 9 листопада до Києва приїжджав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.