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Шольц прибув з візитом до Києва

2 грудня 2024 08:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Шольц приїхав у Київ 2 грудня - що відомо
Олаф Шольц у Києві. Фото: Tagesschau
Євгенія Брюховецька - редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Метою візиту є підтвердження підтримки України у війні проти Росії.

Про це пише Tagesschau.

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У матеріалі йдеться, що Шольц вирушив до столиці України, аби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Німецький канцлер оголосив про подальші постачання озброєнь на суму 650 мільйонів євро.

Відомо, що це вже другий візит канцлера Шольца до України з початку повномасштабної війни.

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни", — зазначив він.

Видання пише, що своїм візитом Шольц хоче висловити солідарність і дати зрозуміти, що Німеччина залишатиметься "найсильнішим прихильником України в Європі".

Нагадаємо, вчора до Києва прибули новий президент Євроради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Марта Кос. 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Кошта. У матеріалі Новини.LIVE розповіли основні теми розмови українського лідера з представником ЄС.

Київ Німеччина військова допомога Олаф Шольц війна в Україні

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