Эвакуатор в Киеве повредил автомобиль после перевозки

Эвакуатор увозит авто. Фото: УНИАН

В Киеве местного оштрафовали за парковку автомобиля в неположенном месте и эвакуировали его транспорт на штрафплощадку. Однако 900 гривен, которые мужчина уплатил, превратились в 15 тысяч долларов, поскольку авто было повреждено в результате спуска с эвакуатора.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал один из жителей Киева.

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Что произошло

"3 октября, в 11:23, мой автомобиль был эвакуирован по причине нарушения ПРД (пункт 15.9, г: транспортное средство остановлено на пешеходном переходе или ближе 10 метров к нему). Подтверждением тому является наличие доказательной базы об административном правонарушении", — пишет мужчина.

После того как это произошло, он сразу оплатил штраф и поехал по указанному в приложении "Киев цифровой" адресу штрафплощадки.

"Но, ответственная личность сообщила, что авто нет и, скорее всего, его нужно забрать по адресу Гната Хоткевича 20-Б. По приезду — началось настоящее цирковое шоу: представители компании-проверяющего сообщили: "Ваш автомобиль получил повреждения в результате спуска с эвакуатора" , — говорится в сообщении.

Как оказалось, автомобиль владельца был перевернут на собственную крышу, в результате чего транспорт был полностью в дефектах, разбит и помят под собственным весом.

Далее по прибытию следственно-оперативной группы был сформирован акт фиксации правонарушения, а представители "подрядчика/исполнительного лица/перевозчика" сказали мужчине обращаться в страховую компанию и требовать компенсацию от нее.

"Инспекция по парковке — отказалась комментировать причастность. Водитель эвакуатора — сегодня продолжил работу и качественно привозит новую авто на штрафплощадку (эвакуатор не изъяли, как и водительское удостоверение)", — отметил владелец поврежденного авто.

Резюмируя вышеописанное, мужчина сделал вывод о своем портфеле опыта. Дословно он написал следующее:

всем плевать на твои проблемы, цель каждого — найти "крайнего";

уважаемые представители правоохранительных органов — сделали фото, посмеялись, удивились и пожелали успеха (очень важно);

штраф за парковку, в размере 900 грн — обошелся в 15 000 долларов плюс "геморрой на год вперед";

механизм бюрократии работает по полной.

В конце своего сообщения житель Киева выразил благодарность за репосты и отметил, что пусть большая часть людей узнает о реалистичном случае потери движимого имущества, а также тотальное отсутствие справедливости или желание решать ситуацию.

Напомним, что за неправильную парковку в Киеве машину может забрать эвакуатор. В связи с этим мы писали, как быстро и с минимальными потерями вернуть транспортное средство.

Также недавно мы публиковали информацию о том, что в Киеве возле парковой зоны на острове Оболонский и парке "Наталка" построят большой паркинг для автомобилей. Кроме того, он повысит уровень безопасности киевлян, поскольку будет функционировать как укрытие.