Евакуатор у Києві пошкодив авто після перевезення

Евакуатор забирає авто. Фото: УНІАН

У Києві місцевого мешканця оштрафували за паркування автомобіля в недозволеному місці та евакуювали його транспорт на штрафмайданчик. Проте 900 гривень, які чоловік сплатив, перетворились на 15 тисяч доларів, оскільки авто було пошкоджено внаслідок спуску з евакуатора.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів один із жителів Києва.

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Що сталося

"3 жовтня, об 11:23, моє авто було евакуювано по причині порушення ПРД (пункт 15.9, г: транспортний засіб зупинення на пішохідному переході або ближче 10 метрів до нього). Підтвердженням цього є наявність доказової бази про адміністративне правопорушення", — пише чоловік.

Після того, як це сталося, він одразу оплатив штраф та поїхав за вказаною у застосунку "Київ цифровий" адресою штрафмайданчика.

"Але, відповідальна особлива повідомила, що авто нема і, скоріш за все, потрібно забрати за адресою Гната Хоткевича 20-Б. По приїзду — почалось справжнє циркове шоу: представники компанії-перевірзника повідомили: "Ваш автомобіль зазнав пошкоджень внаслідок спуску с евакуатора", — йдеться у повідомленні.

Як виявилось, автомобіль власника було перевернуто на власну кришу, внаслідок чого транспорт став повністю в дефектах, розбитий та розплющений під власною вагою.

Далі після прибуття слідчо-оперативної групи, було сформовано акт фіксації правопорушення, а представники "підрядника/виконавчої особи/перевізника" сказали чоловіку звертатись до страхової компанії та вимагати компенсацію від неї.

"Інспекція з паркування — відмовилась коментувати причетність. Водій евакуатора — сьогодні продовжив роботу та якісно привозить нову авто на штрафмайданчик (евакуатор не вилучили, як і водійське посвідчення)", — зазначив власник пошкодженого авто.

Резюмуючи вищеописане, чоловік виніс висновки щодо свого портфеля досвіду. Дослівно він написав наступне:

всім плювати на твої проблеми, мета кожного - знайти "крайнього";

поважні представники правоохороніх органів - зробили фото, посміялись, здивувались і побажали успіху (дуже важливо);

штраф за паркування, у розмірі 900 грн — обійшовся в 15 000 доларів плюс "геморой на рік вперед";

механізм бюрократії працює на повну.

В кінці свого допису житель Києва висловив подяку за репости та зазначив, що нехай більша частина людей дізнається про реалістичний випадок втрати рухомого майна, а також тотальну відсутність справедливості або ж бажання вирішувати ситуацію.

Нагадаємо, що за неправильне паркування в Києві машину може забрати евакуатор. У зв'язку з цим ми писали, як швидко та з мінімальними втратами повернути транспортний засіб.

Також нещодавно ми публікували інформацію про те, шо в Києві біля паркової зони на острові Оболонський та парку "Наталка" побудують великий паркінг для автомобілів. Окрім того, він підвищить рівень безпеки киян, оскільки функціонуватиме як укриття.