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"Штраф за паркування" 15 000 доларів — у Києві евакуатор невдало перевіз авто

5 жовтня 2024 03:55
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Евакуатор у Києві пошкодив авто після перевезення
Евакуатор забирає авто. Фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Києві місцевого мешканця оштрафували за паркування автомобіля в недозволеному місці та евакуювали його транспорт на штрафмайданчик. Проте 900 гривень, які чоловік сплатив, перетворились на 15 тисяч доларів, оскільки авто було пошкоджено внаслідок спуску з евакуатора.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповів один із жителів Києва.

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Що сталося

"3 жовтня, об 11:23, моє авто було евакуювано по причині порушення ПРД (пункт 15.9, г: транспортний засіб зупинення на пішохідному переході або ближче 10 метрів до нього). Підтвердженням цього є наявність доказової бази про адміністративне правопорушення", — пише чоловік.

Після того, як це сталося, він одразу оплатив штраф та поїхав за вказаною у застосунку "Київ цифровий" адресою штрафмайданчика.

"Але, відповідальна особлива повідомила, що авто нема і, скоріш за все, потрібно забрати за адресою Гната Хоткевича 20-Б. По приїзду — почалось справжнє циркове шоу: представники компанії-перевірзника повідомили: "Ваш автомобіль зазнав пошкоджень внаслідок спуску с евакуатора", — йдеться у повідомленні.

 

Як виявилось, автомобіль власника було перевернуто на власну кришу, внаслідок чого транспорт став повністю в дефектах, розбитий та розплющений під власною вагою.

Далі після прибуття слідчо-оперативної групи, було сформовано акт фіксації правопорушення, а представники "підрядника/виконавчої особи/перевізника" сказали чоловіку звертатись до страхової компанії та вимагати компенсацію від неї.

"Інспекція з паркування — відмовилась коментувати причетність. Водій евакуатора — сьогодні продовжив роботу та якісно привозить нову авто на штрафмайданчик (евакуатор не вилучили, як і водійське посвідчення)", — зазначив власник пошкодженого авто.

Резюмуючи вищеописане, чоловік виніс висновки щодо свого портфеля досвіду. Дослівно він написав наступне:

  • всім плювати на твої проблеми, мета кожного - знайти "крайнього";
  • поважні представники правоохороніх органів - зробили фото, посміялись, здивувались і побажали успіху (дуже важливо);
  • штраф за паркування, у розмірі 900 грн — обійшовся в 15 000 доларів плюс "геморой на рік вперед";
  • механізм бюрократії працює на повну.

В кінці свого допису житель Києва висловив подяку за репости та зазначив, що нехай більша частина людей дізнається про реалістичний випадок втрати рухомого майна, а також тотальну відсутність справедливості або ж бажання вирішувати ситуацію.

Нагадаємо, що за неправильне паркування в Києві машину може забрати евакуатор. У зв'язку з цим ми писали, як швидко та з мінімальними втратами повернути транспортний засіб.

Також нещодавно ми публікували інформацію про те, шо в Києві біля паркової зони на острові Оболонський та парку "Наталка" побудують великий паркінг для автомобілів. Окрім того, він підвищить рівень безпеки киян, оскільки функціонуватиме як укриття.

ДТП Київ евакуація авто Україна автомобіль

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